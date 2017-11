GIULIA DE LELLIS IN NOMINATION / La sua pagina ufficiale chiede di votare contro Cristiano Malgioglio

Giulia De Lellis in nomination insieme ai compagni di avventura Cristiano, Luca, Raffaello e Jeremias. La pagina ufficiale dell'ex corteggiatrice lancia un appello ai fans.

07 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è la favorita per la vittoria finale del Grande Fratello Vip 2. Su questo non ci sono dubbi, così come non ce n'è sul fatto che l'ex corteggiatrice supererà brillantemente la sua prima nomination. La catena tra i concorrenti ha infatti dato il suo esito, mandando in nomination ben cinque inquilini della Casa più spiata d'Italia: Luca Onestini, Cristiano Malgioglio, Raffaello Tonon, Jeremias Rodriguez e, come detto sopra, la stessa De Lellis che difficilmente rischierà di concludere già la sua esperienza nel reality show di Canale 5. Oltre ad essersi fatta apprezzare per il suo carattere e per la schiettezza verso i compagni di avventura, Giulia è seguitissima anche nei social network fin dai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne di Maria De Filippi. E proprio le sue pagine ufficiali si sono subito date da fare, chiedendo la massima collaborazione per salvare la fidanzata di Andrea Damante. L'obiettivo è cercare l'eliminazione di Cristiano Malgioglio (mai finito in nomination prima di ieri sera), con il quale Giulia ha avuto diversi battibecchi all'interno della Casa.

Giulia De Lellis contro Cristiano Malgioglio

I fan di Giulia De Lellis sono in gran fermento per salvare la loro beniamina dall'eliminazione del Grande Fratello Vip 2. Per questo le varie fanpages a lei dedicate chiedono espressamente di non disperdere i voti, rivolgendoli tutti contro Cristiano Malgioglio: "Insieme a tutti i gruppi di Giulia si vota per Cristiano. Vi chiediamo di non disperdere i voti, facciamo vedere a tutti chi siamo. Forzaaaaa". Il rischio è infatti molto altro soprattutto perché l'ex corteggiatrice si scontrerà contro Jeremias Rodriguez: "La vogliono fuori. Preparatevi, sta settimana doppiamo scatenare il putiferio. Giulia è in nomination". E proprio in merito alla possibile partecipazione del fratello di Belen, torna di grande attualità la questione di cui già si era parlato qualche settimana, quando l'argentino era finito per la prima volta tra i papabili eliminati. In tale circostanza, molti si erano detti certi che Belen fosse intervenuta per salvare il fratello, arrivando persino a pagare diversi call center. Anche la pagina di Giulia De Lellis ha le idee chiare a tal proposito: "Ma volete capire che i Rodriguez hanno Belen alle spalle? Ma da oggi avete ancora dubbi?".

