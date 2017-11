Gemma Galgani/ Uomini e donne, primi baci con il dottorino 50enne?

Gemma Galgani e i suoi uomini conquisteranno la prima parte della puntata di oggi del trono over di Uomini e donne: ci sono stati baci con il giovane dottore pronto a corteggiarla?

07 novembre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani e i suoi uomini apriranno la nuova puntata di Uomini e donne e del trono over in onda oggi dopo il classico di ieri. Le polemiche no mancheranno così come le discussioni tra Gemma e i suoi Uomini. Saranno proprio le esterne di Gemma Galgani a dare il via alla puntata e Tina Cipollari sarà subito pronta a puntare il dito tanto che si parla di molte interruzioni dell'rvm per permettere alla romana di dire la sua. Ma qual è la pietra dello scandalo? Presto detto: la decisione della dama di uscire con Guido, il dottore 50enne che ha deciso di uscire con la dama e di corteggiarla. A quanto pare non ci sono stati baci tra loro ma la tensione e la timidezza hanno fatto notare una certa sintonia tra i due. Al ritorno in studio, Giorgio Manetti e Marco Firpo avranno da ridire sul comportamento di Gemma.

GLI UOMINI DI GEMMA GALGANI

Da una parte ci sarà Giorgio Manetti pronto ad accusarla di falsità e poi toccherà a Marco Firpo che pensa che la dama lo faccia apposta a partire alla conquista di chi viene a corteggiarla, solo per il gusto di farlo. Le frecciatine non mancheranno visto che Gemma affronterà tutte le accuse che le verranno rivolte e, specialmente, quelle di Giorgio Manetti al quale non perdona l'accusa di falsità. Cosa risponderà a Marco Firpo? Naturalmente, tra una discussione e l'altra ci sarà modo e tempo di far entrare in studio anche Riccardo e Guido che racconteranno la loro settimana di conoscenza con la dama torinese. Ci sarà modo di raccontare anche di nuovi baci e cene ad alto tasso "erotico"? Lo scopriremo tra qualche ora.

