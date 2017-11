Gianfranco D'Angelo/ Torna a Striscia la Notizia 30 anni dopo: ecco perchè

Striscia la Notizia, Greggio e D'Angelo alla conduzione 30 anni dopo. Per festeggiare l'anniversario del tg satirico, dietro il bancone torna la prima storica coppia di conduttori

07 novembre 2017 Fabio Belli

Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo 30 anni dopo

C'è Gianfranco d'Angelo in tv? Sogno o son desto? Il 7 novembre “Striscia la Notizia”, il più celebre telegiornale satirico italiano, festeggia i suoi 30 anni e lo fa partendo con un appuntamento speciale. Al fianco Ezio Greggio, volto storico e più longevo in assoluto del programma di Antonio Ricci, ci sarà infatti Gianfranco D’Angelo. Il quale negli anni Ottanta è stato probabilmente il compagno di lavoro più riconoscibile di Greggio, ma soprattutto l’ha affiancato anche alla conduzione della prima edizione di “Striscia la Notizia”, quando non si poteva pensare che il tg satirico diventasse un vero e proprio fenomeno di costume, punto di riferimento e molto spesso anche giustiziere per milioni di italiani. Infatti, partendo da una base di pura comicità e di satira, “Striscia” ha saputo crescere attraverso il lavoro dei suoi inviati, riuscendo anche a svelare vere e proprie truffe e raggiungendo livelli d’inchiesta giornalistica estremamente importanti.

I RICORDI DEL PRIMO ANNO

Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo hanno così commentato la loro reunion a 30 anni dalla prima volta dietro il bancone di “Striscia”. Greggio racconta: “Mi sembra ieri quando ero seduto di fianco a Gianfranco a condurre e invece sono già passati trent’anni. La cosa straordinaria è che conducevo e mi divertivo con un amico come Gianfranco e oggi conduco ancora con un altro amico, il mio socione Enzino, con il quale ci divertiamo e lo faremo ancora a lungo.” D’Angelo ha rievocato invece quelli che sono stati i primissimi passi mossi dal tg satirico: “Con Ezio abbiamo condotto la prima edizione di Striscia la notizia che ha avuto un percorso molto fortunato e che dura ancora. Ricordo che le Veline ce le mandava l’idraulico, attraverso i tubi, oggi è tutto cambiato. Mi fa piacere ritrovarmi qui insieme ai miei vecchi colleghi. Con Ezio ci vediamo spesso, c’è un rapporto d’amicizia di lunga data. Oggi è il compleanno di Striscia, è la 30ª edizione, spero che possano essercene altrettante e che anche io le possa vedere”

