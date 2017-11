Giorgio Manetti/ Uomini e donne, dalla lite con Gemma alla nuova spasimante

Giorgio Manetti sarà tra i protagonisti della prima puntata della settimana del trono over di Uomini e donne partendo dalla lite con Gemma alla nuova spasimante, cosa vedremo?

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Giorgio Manetti torna protagonista nel trono over di Uomini e donne e non per via dell'arrivo di nuove spasimanti (almeno non solo) ma per quello che succederà con Gemma Galgani. Tra loro ci sono sempre scintille e anche oggi, dopo tanto tempo, sarà così. A far adirare la dama toscana saranno alcune battutine infelici di Giorgio Manetti che questa volta la pungeranno sul personale. A far parlare il gabbiano toscano ed ex di Gemma saranno i suoi uomini. Ancora una volta, a inizio puntata, andranno in scena le discusse esterne della dama con buona pace di Tina Cipollari ma ad intervenire ci penserà anche Giorgio che la definirà "finta". Non è possibile che ogni corteggiatore che arrivi le faccia perdere la testa in questo modo, o si innamora troppo facilmente o lo fa di proposito per mettere i suoi uomini ko e poi finire da sola in un angolo. Ma la discussione non sarà l'unico momento in cui vedremo il cavaliere al centro della puntata.

L'ARRIVO DI CARLA E LA CONOSCENZA CON PAOLA

Giorgio Manetti prenderà il posto al centro dello studio tra la fine della puntata di oggi e i primi minuti di domani, proprio per parlare della sua nuova pretendente, Paola. Il bel toscano sta uscendo con lei e si trova bene visto che c'è attrazione fisica e mentale ma in studio arriva la bella Carla, pronto a conoscerlo. Cosa succederà a quel punto? Chi conosce il gabbiano sa bene che non è facile per lui concedersi in esclusiva ma, a quanto pare, si troverà a rifiutare la conoscenza di Carla, la 48enne di Bergamo, pronta a conquistarlo. Sarà una questione di età o semplicemente di aspetto fisico, fatto sta che Giorgio ha deciso di mandarla a casa e continuerà la sua conoscenza con Paola.

