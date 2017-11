Giuseppe Geppy Lama e Aida Yespica si sono lasciati / Video, Lei spera ancora ma... (Grande Fratello Vip 2)

Giuseppe Lama ha lasciato Aida Yespica in diretta al Grande Fratello Vip 2. La storia è davvero finita? Lei in lacrime spera in un confronto ma...

07 novembre 2017 Anna Montesano

È davvero finita la storia d'amore tra Giuseppe Lama e Aida Yespica? È questo che si chiede il pubblico del Grande Fratello Vip 2 dopo aver visto quello che è accaduto nella diretta andata in onda ieri. Geppy, così come la showgirl venezuelana ama chiamarlo, non ha assolutamente apprezzato quello che è accaduto in settimana tra la sua fidanzata e Jeremias Rodriguez. Tutti i fan del Grande Fratello Vip sanno infatti che i due, dopo una cena nel Club e un ballo sensuale, si sono recati in confessionale e, nascosti dietro la ormai ben famosa tenda rossa, si sarebbero baciati. Il filmato viene mostrato anche in diretta ma, di fronte a tali immagini, Aida nega ci sia stato un bacio mentre Jeremias confessa di aver tentato di baciarla ma di non esserci riuscito. Parole alle quali sembra non credere nessuno, a partire da Ilary e Alfonso, passando per il pubblico e finendo a Giusuppe Lama.

L'ADDIO DI "GEPPY" AD AIDA YESPICA

Aida viene allora chiamata in confessionale dove trova un telefono cellulare al cui numero potrebbe chiamare proprio Geppy. L'uomo però preferisce non farlo e mandare invece alla Yespica una scatola contenente un bracciale che hanno in comune come pegno d'amore e una lettera. Geppy le ha infatti restituito il loro "pegno" d'amore con tanto di biglietto nel quale le ha infine annunciato che i suoi gesti con Jeremias hanno mancato di rispetto al loro amore. Un vero e proprio addio in diretta, che lascia la Yespica in lacrime. Aida spera che la cosa possa chiarirsi una volta fuori anche se la decisione di Geppy sembra netta. Intanto da Casa fioccano commenti e critiche verso la Yespica, rea secondo i telespettatori di aver mentito. "Negare dopo essere stata dietro la tenda...ma se fossi stata brava e ingenua, dietro la tenda che avete fatto? Letto il vangelo secondo Jeremias?" scrive infatti un utente, interpretando chiaramente il pensiero del pubblico.

