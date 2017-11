Grande Fratello Vip 2017 / Eliminato e Nomination: Cristiano Malgioglio al televoto (nona puntata)

Grande Fratello Vip 2017: Corinne Clery è l'eliminata della nona puntata. Al televoto finiscono cinque concorrenti ovvero Jeremias, Cristiano, Giulia, Luca e Raffaello.

Grande Fratello Vip 2017

È stata una puntata del Grande Fratello Vip 2 scoppiettante, quella che i telespettatori di Canale 5 hanno potuto seguire ieri. Dopo il faccia a faccia della scorsa settimana tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, un'altra coppia ha messo fine al loro rapporto, anche se senza un confronto diretto. Giuseppe Lama, fidanzato di Aida Yespica, non ha gradito il comportamento della venezuelana con Jeremias Rodriguez e le ha fatto recapitare il braccialetto, simbolo del loro amore insieme ad un biglietto nel quale ha espresso la sua delusione. Ma la nona puntata del reality show ha anche sancito l'eliminazione di Corinne Clery, con il 41% dei voti del pubblico da casa. L'attrice ha concluso la sua avventura non prima di essersi confrontata con il suo toy boy Angelo Costabile. Anche lui ha confessato alla fidanzata di avere incontrato un'altra... mostrandole poco dopo la foto di una bella cagnolina! Jeremias Rodriguez ha rischiato l'eliminazione, anche se ieri è stato salvato dal giudizio del pubblico. Sono ben cinque i concorrenti in nomination e che si giocheranno fino al prossimo lunedì la permanenza nella Casa: Luca Onestini, Jeremias Rodrigue, Raffaello Tonon (il favorito ad uscire), Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis.

Grande Fratello Vip 2: eliminato e concorrenti in nomination

A sorpresa tra i concorrenti in nomination al Grande Fratello Vip 2 non c'è Ivana Mrazova, che continua la sua avventura all'interno del programma senza troppi clamori. Sempre ai margini delle scene, la modella si è resa conto di non essere stata presa troppo sul serio dagli autori ai quali qualche ora fa ha richiesto maggiore importanza. Pur non essendo mai finita in nomination ad eccezione della prima puntata, Ivana gradirebbe parlare o avere notizie della sua famiglia o di qualche amico. Ha infatti notato che quasi tutti i colleghi hanno avuto la fortuna di vedere o confrontarsi con una persona cara, mentre a lei è stato riservato un comportamento diverso: "In questa casa si vive di emozioni ed ogni cosa esterna ci carica. Quando fuori sento delle urla per me mi carico, quando passa un aereo con il mio nome mi carico. Se per un aereo mi carico per tutto il giorno, pensa se dovessi vedere mia sorella, mi caricherei per una settimana". Ma forse è proprio questo scarso interesse ad avere permesso ad Ivana di proseguire la sua avventura senza correre mai seriamente il rischio eliminazione.

