HELL'S KITCHEN ITALIA 4/ Anticipazioni 7 novembre 2017: Carlo Cracco ospita Manuel Agnelli

Hell's Kitchen Italia 4 anticipazioni della sesta puntata in onda oggi, martedì 7 novembre, alle 21.15 su Sky Uno. Carlo Cracco ha invitato in cucina Manuel Agnelli, giudice di X Factor.

07 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Carlo Cracco a Hell's Kitchen Italia 4

Questa sera, martedì 7 novembre 2017, alle 21.15 su Sky Uno va in onda la quinta puntata di Hell's Kitchen Italia 4, con Carlo Cracco. Settimana scorsa lo chef veneto aveva invitato Wicky Priyan per giudicare i menù fusione delle due brigate, questa sera nella cucina più calda delle tv arriverà Manuel Agnelli. Il giudice di X Factor non si limiterà solo ad assaggiare i piatti preparati dai concorrenti, ma anche a suonare il pianoforte! Questa sera assisteremo al servizio in esterne delle due brigate, ma soprattutto Carlo Cracco assegnerà le giacche nere ai concorrenti che accenderanno alla semifinale di settimana prossima, 14 novembre. Ricordiamo che quando i cuochi indossano le giacche nere, le sfide diventano individuali.

I CONCORRENTI ANCORA IN GARA

Settimana scorsa, è stata eliminata Margherita Olivieri: “È stata un’esperienza molto bella. Faticosa. Ma… lo rifarei altre mille volte. Impari a gestire lo stress e... anche a non dormire! Credo che sia stato prezioso anche il confronto con gli altri chef, provenienti da tutt’Italia, ognuno col proprio bagaglio in cucina”, ha detto la cuoca che lavora a Santa Margherita Ligure . Da Carlo Cracco ha imparato “come aprire correttamente le uova di quaglia”. I concorrenti rimasti in gara sono quindi 7. Nella brigata rossa, guidata da Sybil Carbone, sono rimasti: Enza Crucinio, Erika Ciaccia, Natascha Noia e Andrea De Carlo. I membri della brigata blu, accompagnata da Mirko Carbone, sono: Lorenzo Tirabassi, Mohamed Lamnaour e Tommaso Olivieri. Come sempre i due concorrenti peggiori della puntata si affronteranno nella sfida finale, nella quale devono seguire tempi e modi di Cracco in cucina. Chi sarà il prossimo a lasciare la cucina di Hell’s Kitchen Italia 4?

