I NUOVI MOSTRI/ Su Rai Movie il film diretto da Dino Risi (oggi, 7 novembre 2017)

I nuovi mostri, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 7 novembre 2017 2017. Nel cast: alla regia Dino Risi, Mario Monicelli ed Ettore Scola. La trama del film nel dettaglio.

I nuovi mostri va in onda su Rai Movie oggi, martedì 7 novembre 2017, alle ore 19.10. Una pellicola che è stata realizzata per la regia di Dino Risi, Mario Monicelli e Ettore Scola. Uno dei lavori cinematografici a episodi che racchiude i grandi nomi del grande schermo italiano. Si tratta tra l'altro del secondo titolo collettivo a opera di Risi, che lo ha realizzato nel 1977 e quindi a distanza di 15 anni dal suo I mostri. La commedia grottesca vanta un soggetto di Ruggero Maccari, Age & Scarpelli e Bernardino Zapponi, per un cast che annovera nomi del calibro di Alberto Sordi, Ornella Muti, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Eros Pagni, Luigi Diberti, Paolo Baroni e Martherita Horowitz. Va sottolineato che la versione integrale, trasmessa questa sera, è della durata di 108 minuti per 14 episodi totali. In seguito alla distribuzione, la Rai decise tuttavia di ridurre la durata e quindi le puntate per un totale di 87 minuti e 9 episodi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I NUOVI MOSTRI, LA TRAMA DEL FILM

Il film si concentra su diverse scene di vita quotidiana ed altrettanti personaggi. In Autostop, Eros Pagni interpreta un rappresentante di commercio che incrocia il suo cammino con un'autostoppista, ovvero il personaggio di Ornella Muti. Quest'ultima deciderà di fingersi una ricercata pericolosa pur di impedire allo sconosciuto di continuare con le sue avances, riuscendo tuttavia a spaventare a tal punto l'autista da provocare la sua stessa morte. Hostaria! è forse uno degli episodi più rivoluzionari, considerando l'epoca, e che mette in luce una coppia improbabile di amanti. Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi saranno infatti due amanti omosessuali, rispettivamente un cameriere ed un cuoco, che pur entrando in contrasto a causa della gelosia reciproca, riusciranno a conquistare i palati più esigenti grazie ai loro piatti. Ugo Tognazzi è tra l'altro protagonista della puntata L'uccellino della Val Padana, al fianco di Orietta Berti e con cui interpreta una coppia particolare di coniugi. Adriano è talmente cinico che farà di tutto perché la moglie Fiorella si esibisca come cantante, arrivando anche a spezzarle le gambe in seguito ad un'operazione che le ha compromesso le corde vocali e pur di mostrarla alla stampa come caso umano. Alberto Sordi interpreta invece Giovan Maria Catalan Belmonte nell'episodio First Aid - Pronto soccorso. Un aristocratico romano alla ricerca di via Cambogia, una strada fittizia in cui si svolgerà una riunione sullo scisma di Lefebvre e che si ritroverà a dover fare una corsa fra i vari ospedali della Capitale pur di salvare uno sventurato sconosciuto.

