IL MUCCHIO SELVAGGIO/ Su Iris il film con William Holden (oggi, 7 novembre 2017)

Il mucchio selvaggio, il film in onda su Iris oggi, martedì 7 novembre 2017. Nel cast: William Holden ed Ernest Borgnine, alla regia Sam Peckinpah. La trama del film nel dettaglio

07 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Iris

NEL CAST WILLIAM HOLDEN

Il mucchio selvaggio va in onda su Iris oggi, martedì 7 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola western nel 1969 che è stata diretta da Sam Peckinpah e interpretata da William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates e Ben Johnson. Si tratta di una delle pietre miliari del cinema western mondiale, ricordata in modo particolare per la crudeltà della scena finale in cui viene raffigurata una vera e propria mattanza. La trama, ispirata al romanzo di Roy Sickner, è stata interamente curata da dallo stesso regista del film, che si è occupato di riscrivere la sceneggiatura già abbozzata da Walon Green. Dal 1998 è considerato uno degli ottanta film americani più belli di sempre. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL MUCCHIO SELVAGGIO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Siamo nel 1913 e Pike Bishop, un criminale senza scrupoli, deruba la cassaforte di una ferrovia con l'aiuto della sua gang. Poco dopo, la banda di Bishop, su ordine del direttore della ferrovia svaligiata, viene annienta quasi del tutto da un altro gruppo di malviventi capeggiato. La gang di Bishop è stata in realtà ingannata perchè nella cassaforte della ferrovia non erano depositati soldi ma solo bulloni. Dopo un tremendo scontro a fuoco, il gruppo di Bishop è praticamente dimezzato. In preda al panico, i malviventi decidono di superare il confine con il Messico, rifugiandosi presso l'abitazione di uno dei membri della gang. Diverso tempo dopo, con i cinque compagni sopravvissuti alla mattanza, Pike raggiunge Agua Verde, città in cui è in atto una guerriglia organizzata per contrastare la supremazia di Pancho Villa. Qui, Pike riceve un ottima proposta da Mapache, uomo a capo dei ribelli. Pike dovrà intercettare un carico proveniente dagli Stati Uniti e contenente un'ingente quantità di armi. In cambio il malvivente statunitense otterrà un compenso pari a 10mila dollari. Il furto va a buon fine ma quando Mapache si accorge che uno dei compagni di Pike ha conservato per se una delle casse contenenti le armi, il capo dei ribelli messicani uccide l'uomo. Per vendicare la morte del suo amico, Pike annienterà l'intero villaggio, ingaggiando una vera e propria mattanza.

