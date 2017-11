IL PARADISO DELLE SIGNORE 2/ Anticipazioni del 7 novembre 2017: Teresa rischia la vita! (finale di stagione)

Il Paradiso delle Signore 2, anticipazioni del 7 novembre. Pietro scopre che l'uomo a cui deve dei soldi minaccia di uccidere Teresa. Come farà a salvarla?

Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv su Rai 1

IL PARADISO DELLE SIGNORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 7 novembre 2017, andrà in onda gli ultimi due episodi de Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv assoluta. Saranno il 19° ed il 20°, dal titolo "Sconti e conti di fine anno" e "Conto alla rovescia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Teresa inizia a pensare e ripensare alla scelta dei genitori di allontanarsi da lei a causa della relazione con Pietro. Ora che il rapporto con l'imprenditore sembra arrivato ad uno stallo, la ragazza si interroga sui suoi affetti, soprattutto perché tutti i suoi amici sembrano invece felici. Quinto è infatti riuscito a riavvicinarsi ad Anna ed anche la Mantovani si è ripresa grazie alla vicinanza della sua Matilde. In realtà la responsabile si trova in forte crisi a causa del ritorno di Dalmazio nella sua vita, che minaccia di toglierle la bambina se non ritornerà con lui. La donna invece è convinta dei propri sentimenti per Corrado, che intanto è ignaro di tutto quello che sta succedendo. Nel frattempo, Pietro ultima le carte per ottenere il palazzo della Contessa, ma poco dopo gli inquilini vengono sfrattati perché la struttura viene considerata pericolante. Anche se sarebbe tentato di mollare l'affare, Pietro decide alla fine di aiutare la Contessa a raccogliere i fondi necessari per ristrutturare il palazzo, sicuro che quest'azione possa allo stesso tempo riavvicinarlo a Teresa. Trova infatti l'aiuto inaspettato di un rispettabile uomo d'affari di origine francese, che si offre di dare una forte somma per il suo scopo. Pietro accetta l'accordo senza intuire che in realtà c'è qualcosa che non quadra. Decisa a non rovinare di nuovo il rapporto con i genitori, Teresa approfitta delle feste natalizie per trascorrere del tempo con loro e visto che ormai sembrano aver accettato Pietro, sceglie di non rivelare loro la verità. Vittorio invece si unisce ai Mandelli per il loro party di Natale, ma scopre che la famiglia di Andreina non gradisce la sua presenza ed in più vive in mondo del tutto opposto al suo. Intanto, Silvana capisce di avere forti possibilità di carriera, anche se rimane indecisa su quale strada prendere. Domenico invece rivede dopo tanto tempo Benedetta, allontanandosi al tempo stesso da Letizia. Decide così di confessarle la verità sull'arresto di Gabriele: è stato lui ad avvisare la Polizia della festa segreta, solo per fare colpo sul padre della ragazza. Al tempo stesso, Domenico avvisa Silvana di non fidarsi di Roberto, ma senza rivelarle il vero motivo. L'uomo invece scopre che Silvana ha deciso di non entrare nella compagnia teatrale in virtù di un futuro insieme. Questo evento spinge l'uomo a bere in un locale in cui c'è anche Vittorio e grazie all'alcool in corpo decide di farsi forza e baciarlo. Gli Iorio intanto attendono il suo arrivo, come quello di Pietro. Quest'ultimo ha scoperto che il finanziatore francese è in realtà un truffatore e che l'accordo contratto con lo sconosciuto potrebbe avere delle ripercussioni importanti sul Paradiso.

ULTIMA PUNTATA, ANTICIPAZIONI FINALE DI STAGIONE

EPISODIO 19 "SCONTI E CONTI DI FINE ANNO"

Pietro cercherà di rimediare all'errore commesso con Izzo e farà di tutto per restituirgli il denaro che gli ha prestato. La Contessa tuttavia non ha alcuna intenzione di annullare il contratto, dato che il palazzo è ancora inagibile e questo la porterebbe a perdere tutti gli inquilini. Preso dai forti dubbi, l'imprenditore decide quindi di rivelare la verità a Teresa, che in funzione della sua sincerità si offre di aiutarlo ad intercedere presso la nobile. Facendo alcune indagini, Teresa e Pietro scoprono alla fine che dietro la perizia sul palazzo della Contessa c'è in realtà Jacobi, che ha corrotto il geometra per ottenere un documento a suo vantaggio. Nel frattempo, Corrado decide di non lasciare Clara e di fare di tutto per riaverla al suo fianco, mentre Massimo fa visita ad Anna e le rivela di volere la bambina.

EPISODIO 20 "CONTO ALLA ROVESCIA"

Nonostante il recente avvicinamento a Benedetta, Domenico è confuso anche per ciò che prova per Letizia. Vittorio invece capisce finalmente che cosa prova per Andreina, mentre il Paradiso è chiuso per la festa di fine anno. Mori però non riesce ad essere felice data la possibilità che il grande magazzino venga chiuso a causa dei propri errori e intuisce che può solo fare una denuncia alle autorità su quanto fatto da Jacobi. Quest'ultimo però riesce a fuggire, spingendo Izzo a minacciare apertamente Mori di uccidere Teresa se non salderà il debito nei suoi confronti.

