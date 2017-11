IL SEGRETO / Matias diventa un latin lover per dimenticare Beatriz (Anticipazioni 7 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 7 novembre: Matias rifiuta di concedere una seconda possibilità a Beatriz e continua a frequentare altre ragazze di Puente Viejo.

07 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Prepariamoci ad una nuova avvincente puntata de Il Segreto caratterizzata da grandi cambiamenti soprattutto per gli abitanti di Los Manantiales. Damian è morto ma ha portato via con sé importanti conseguenze sotto ogni punto di vista: Hernando ha dovuto allontanarsi da Puente Viejo per salvare la sua azienda e la sua famiglia dal fallimento. Ha quindi lasciato campo libero a Lucia, la migliore amica di Camila appena arrivata da Cuba. La donna è apparsa fin dal primo momento ricca di entusiasmo, portando quella giusta dose di buon umore di cui la tenuta aveva bisogno. Sarà per questo che anche questo pomeriggio Camila, Beatriz e Lucia saranno immersi nella ritrovata felicità fatta da sorrisi, musica e ballo. A loro si aggiungerà anche Nicolas, che evidenzierà un certo interesse per la nuova ospite dei Dos Casas. Anche Lucia scambierà con il padre di Juanita sguardi complici e interessati, tanto da lasciare chiaramente intendere che tra loro potrebbe presto nascere una nuova storia d'amore.

Il Segreto: Matias in versione latin lover

La presenza di Damian ha causato un'altra conseguenza tra i Dos Casas. Nelle puntate de Il Segreto in cui tutti credevano che lui fosse Ismael, Beatriz aveva evidenziato dei veri sentimenti per lui, al punto da decidere di porre fine al suo fidanzamento per Matias. Successivamente aveva cercato di recuperare il terreno perduto con il figlio di Emilia ma non aveva raggiunto l'obiettivo prefissato. Al contrario, Matias le aveva espresso il suo desiderio di essere soltanto dei buoni amici, causando il grande dispiacere nella figlia di Hernando. A confermare la decisione di andare avanti, arriverà oggi il comportamento di Matias, sempre più disponibile con le altre ragazze del paese. Giorno dopo giorno, infatti, si trasformerà in un vero latin lover, conquistando una giovane dopo l'altra e causando l'inevitabile preoccupazione di Emilia. Questo suo insensato cambiamento, finirà per cacciarlo molto presto in grossi guai?

