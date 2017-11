IRONCLAD/ Su Rai 4 il film con James Purefoy e Paul Giamatti (oggi, 7 novembre 2017)

Ironclad, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 7 novembre 2017. Nel cast: James Purefoy, Paul Giamatti e Kate Mara, alla regia Jonathan English. La trama del film nel dettaglio.

07 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST JAMES PUREFOY

Ironclad va in onda su Rai 4 oggi, martedì 7 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola storica del 2011 che è stata diretta da Jonathan English (Minotauro, Nailing Vienna, Le seduttrici) e è stata interpretata da James Purefoy (Solomon Kane, Il destino di un cavaliere, la serie tv The following), Paul Giamatti (The amazing Spider-Man, Sideways - In viaggio con Jack, Cinderella man - una ragione per lottare) e Kate Mara (Shooter, Sopravvissuto - The martian, la serie tv House of cards). La parte di Lady Isabel era stata inizialmente affidata a Megan Fox, ma nel 2009 dopo un primo taglio del budget fu invece data a Kate Mara. Buona parte del cast, a parte i protagonisti, fu modificato durante la lavorazione del film, a cui lavorarono fra cambi, defezioni e tagli, ben 18 produttori esecutivi diversi. Alla fine della lavorazione il budget della pellicola risultò di 25 milioni di dollari. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IRONCLAD, LA TRAMA DEL FILM

Inghilterra, 1215. Re Giovanni Senzaterra (Paul Giamatti) ha da poco firmato la Magna Charta, un importante accordo per siglare la pace con un gruppo di baroni ribelli. Il re però non rispetta gli accordi e decide di attaccare i baroni con il supporto dell'esercito danese di Tiberius (Vladimir Kulich). Il re cala quindi da nord sui baroni ribelli del sud, in quella che storicamente è stata denominata prima guerra dei baroni. L'esercito reale conquista una fortezza dopo l'altra, ma il punto nevralgico dell'intera struttura dei baroni ribelli, è la fortezza di Rochester, costruita per resistere ad ogni genere di assedio e facilmente difendibile anche da pochissimi soldati. Qui si rifugiano Tommaso il Maresciallo (James Purefoy), un templare da poco tornato dalla Terra Santa, Guglielmo d'Albini (Brian Cox), uno dei baroni ribelli, e un piccolo gruppo di soldati a lui fedeli. Fra gli alleati di Re Giovanni impegnati nell'assedio c'è anche Guglielmo il Maresciallo, padre di Tommaso. L'assalto alla fortezza e la sua eventuale conquista determinerà per Giovanni il controllo di tutto il sud dell'Inghilterra, permettendogli di sconfiggere definitivamente i baroni ribelli.

