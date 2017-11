Il Paradiso delle Signore 3/ Ci sarà la terza stagione della fiction di Rai1?

Il Paradiso delle Signore 3 ci sarà oppure no? Gli ascolti promettono bene ma il finale di questa sera confermerà o meno il rinnovo della fiction di Rai1

07 novembre 2017 Hedda Hopper

Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1

Il Paradiso delle Signore 3 ci sarà oppure no? Questo si chiedono i fan a poche ore dalla messa in onda del finale della seconda stagione che andrà in onda oggi, 7 novembre, su Rai1. Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi torneranno a vestire i panni di Pietro e Teresa per il rocambolesco finale della seconda stagione che ci terrà compagnia con i botti di fine anno, in tutti i sensi. I due quest'anno non sono stati molto fortunati e dal ritorno di Rose in poi, tutto è cambiato. L'ex moglie di Pietro Mori ha portato scompiglio al Paradiso e tra l'imprenditore e la sua bella siciliana che, per il rapporto con lui, ha messo a rischio anche quello con i suoi genitori. Quando tutto sembrava rientrato ecco che un grosso affare ha riportato Rose a Milano e in partenza per Roma proprio insieme a Pietro per incontrare il ricco Rockefeller. L'affare è andato a buon fine ma non il loro rapporto: i due sono finiti a letto insieme e, qualche ora dopo, Rose è stata trovata uccisa.

UN LIETO FINE PER PIETRO E TERESA APRE AD UNA TERZA STAGIONE?

Proprio questo ha portato a galla le bugie che Pietro ha detto a Teresa ma in questo finale i due si troveranno a combattere fianco a fianco per salvare il Paradiso, questo regalerà ai fan un lieto fine? Il pubblico lo spera così come spera che in una possibile terza stagione ci sia un po' di pace per loro, magari un matrimonio in arrivo? Al momento non ci sono anticipazioni a riguardo ma quello che è certo è che gli ascolti di questa seconda stagione e il successo ottenuto dai suoi protagonisti, confermerà il loro ritorno per il prossimo anno. Il Paradiso delle Signore 3 ci sarà a meno che Rai1 non voglia rinunciare ad uno dei suoi gioiellini, cosa che sembra altamente improbabile. Non ci rimane che attendere la conferma ufficiale in arrivo dalla produzione o dagli stessi attori.

