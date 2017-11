KEVIN SPACEY / L'attore licenziato da Netflix: quale sarà il futuro di Frank Underwood in House of Cards?

Le accuse di molestie ai danni di Kevin Spacey non resteranno prive di conseguenze: Netflix ha deciso di chiudere la collaborazione con il Premio Oscar, protagonista di House of Cards.

07 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Kevin Spacey in House of Cards

Sulla scia del clamore mediatico dello scandalo Weinstein, anche Kevin Spacey è stato recentemente accusato di molestie da parte di alcuni giovani attori del mondo dorato di Hollywood. Il primo a ricordare un fatto di circa trent'anni prima era stato qualche giorno fa Anthony Rapp che aveva parlato di una brutta avventura condivisa il Premio Oscar: in occasione di una festa organizzata nella villa di quest'ultima, Rapp si era trovato da solo nella stanza di Kevin Spacey che aveva tentato un approccio sessuale nei suoi confronti. È stato questo solo l'inizio di una serie di interventi contro Kevin Spacey, l'ultimo dei quali riguarda Harry Dreyfuss, che ha raccontato una brutta avventura risalente al 2008. Lui e il padre Richard si trovavano a Londra per leggere il copione di un nuovo film, quando Kevin ha cominciato a toccare la gamba del ragazzo, allora diciottenne: "Mi sono detto, non si azzarderà a farlo in presenza di papà", ha precisato Harry: "Ma la sua mano è rimasta lì, e ogni volta che cercavo di spostarmi, tornava alla carica fino a quando non è arrivata all'inguine". Dreyfuss Junior ha quindi voluto precisare al sito Buzzfeed: "Kevin Spacey è un predatore sessuale. Ma non avevo mai pensato che parlarne sarebbe stato una opzione".

Kevin Spacey accusato di molestie: le conseguenze per la sua carriera

Le accuse di molestie da parte di una decina di attori contro Kevin Spacey potrebbero costare molto caro al protagonista della serie televisiva House of Cards. A distanza di qualche giorno dall'inizio di questo scandalo, Netflix ha deciso di intervenire, affermando di non essere più interessata alla collaborazione con il Premio Oscar. Ecco la sua dichiarazione ufficiale: "Netflix non sarà più coinvolta con altre produzioni di House of Cards che includano Kevin Spacey". A questo punto la domanda è inevitabile e riguarda il futuro dell'ormai ex presidente degli Stati Uniti Frank Underwood all'interno della serie prodotta proprio dalla Netflix. È certo che il protagonista dovrà essere fatto uscire di scena in qualche modo ed è compito dell'Hollywood Reporter analizzare le possibili soluzioni per concedere un degno addio, senza che esso possa mettere in discussione il futuro del programma. A detta del giornale americano, la tesi più probabile è che Underwood muoia in qualche circostanza misteriosa. Non va tuttavia sottovalutata un'altra possibilità ovvero il recasting, giù frequente in altre serie d'oltreoceano.

© Riproduzione Riservata.