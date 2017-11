L'ALBERO DEGLI IMPICCATI/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper (oggi, 7 novembre 2017)

L'albero degli impiccati, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 novembre 2017. Nel cast: Gary Cooper e Maria Schell, alla regia Delmer Daves. La trama del film nel dettaglio.

07 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GARY COOPER

Il film L'albero degli impiccati va in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 novembre 2017, alle ore 16.30. Una pellicola western che è stata realizzata per la regia di Delmer Daves. Il protagonista del film è Gary Cooper nei panni del dottor Joseph Frail, al fianco di Maria Schell, Karl Malden, Karl Swenson, George C. Scott e John Dierkes. Questo film non è solo importante perché rappresenta l'ultimo lavoro fra Daves e Cooper, ma anche perché grazie alle musiche scelte da Max Steiner, una canzone in particolare ha vinto l'Oscar nel 1959. Si tratta infatti di The Hanging Tree, a cura di Mack David e Jerry Livingston e dal titolo omonimo alla pellicola. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'ALBERO DEGLI IMPICCATI, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il film, segue le vicende di John Frail, un medico dal passato misterioso che giunge nel Montana e che salva Rune dall'impiccagione per furto. Il giovane è stato infatti accusato di aver sottratto una pepita ad uno dei cittadini, ma il medico deciderà di farlo diventare il suo aiutante. Intanto, Elizabeth si salva da un assalto alla diligenza ed a causa di una cecità temporanea viene condotta all'accampamento di Frail, per riceverne le cure. Anche se la ragazza inizierà a provare un forte sentimento per il medico, quest'ultimo deciderà di rifiutarla per via del suo passato. Diversi anni prima la moglie ed il fratello di Frail erano stati uccisi in modo barbaro e da allora il protagonista aveva deciso di non legarsi mai più a qualcuno. Elizabeth decide quindi di dedicarsi alla ricerca dell'oro in compagnia di Rune e di Plante, un cercatore che presto cercherà non solo di sottrarre il bottino trovato in modo fortuito dal gruppo, ma anche di violentare la ragazza. Anche se Rail accorre in aiuto di Elizabeth ed uccide Plante, la comunità decide di impiccarlo per omicidio.

© Riproduzione Riservata.