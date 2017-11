LUCA E PAOLO/ Video, "anche le critiche sono molto utili, le lacune sono tante..." (Stasera Casa Mika)

Nella seconda puntata di Stasera Casa Mika, in onda sulle frequenze di Rai 2 per la conduzione di Mika e Luciana Littizzetto, è ospite il duo comico Luca e Paolo.

07 novembre 2017 Francesca Pasquale

Luca e Paolo, Stasera Casa Mika

LE PROVE DI QUELLI CHE IL CALCIO

Questa sera la coppia Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu meglio conosciuto dal pubblico semplicemente come Luca e Paolo saranno ospiti della seconda edizione dello show Stasera Casa Mika che vede il cantante britannico di origini libanesi Mika straordinario mattatore. Come già avvenuto nella passata settimana, sono tantissimi gli ospiti attesi in studio tra cui la coppia comica composta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu meglio conosciuto dal pubblico semplicemente come Luca e Paolo. Un duo che in questa nuova stagione televisiva si è ormai trasferito in pianta stabile nel palinsesto della Rai tant’è che sono alla conduzione della storica trasmissione domenicale Quelli che il calcio ed inoltre stanno riscuotendo un certo riscontro con i nuovi episodi della sitcom Camera Cafè in onda sempre su Rai 2. In attesa di apprezzare il loro intervento nello show di Mika, vi segnaliamo un bellissimo video postato sui social da Paolo Kessisoglu con il quale vengono mostrate le prove mattutine dell’ultima puntata di Quelli che il calcio. Clicca qui per vedere il video.

LUCA E PAOLO, L’INCARICO A PALAZZO DUCALE

Luca Bizzarri in queste ultime settimane ha dato inizio ad un delicato incarico artistico – istituzionale che lo vede presidente di Palazzo Ducale a Genova. Nella sua prima intervista rilasciata dopo essersi insediato ha rimarcato quelli che sono i suoi intendimenti: “La gestione di Palazzo Ducale non dipenderà solo da me. Non è che arrivo e dico 'fermi tutti, comando io', ci mancherebbe. Sarà un lavoro di gruppo: al mio fianco ci saranno il direttore generale e il cda della Fondazione; ci confronteremo costantemente con Ilaria ed Elisa Serafini del Comune di Genova. Lavoreremo insieme, sarà divertente. Non ho competenze? Ci sono un sacco di cose che non ho mai fatto. Anche le critiche sono molto utili e so di avere molte lacune, insieme agli altri le colmerò. Ripeto: il lavoro di gruppo è indispensabile. Ho un altro incarico, al Teatro Stabile, e per inciso anche quello a titolo gratuito. Lì sono stato designato dal Pd della Regione e dal M5S. Bene, anche allo Stabile si decide sempre tutto insieme”.

