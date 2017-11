MANUEL AGNELLI/ Da X Factor ai fornelli con Carlo Cracco (Hell’s Kitchen Italia 4)

Manuel Agnelli, leader degli Afterhours e giudice di X Factor 11, sarà ospite di Carlo Cracco nella sesta puntata di Hell’s Kitchen Italia 4 in onda su Sky Uno.

07 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Manuel Agnelli

Manuel Agnelli, leader degli Afterhours e giudice di X Factor 11, sarà l’ospite della sesta puntata di Hell’s Kitchen Italia 4 in onda su Sky Uno. In un elegantissimo abito blu, con tanto di gilet, Manuel entrerà nella cucina di Carlo Cracco e si siederà al pianoforte per accompagnare la prova dei concorrenti. In una recente intervista apparsa su Io Donna, il cantante ha ammesso di seguire il programma di Cracco: “Mi piace la cucina e seguo Hell’s Kitchen. Ma non mi vedo ai fornelli. Preferisco raccontare il mio modo di fare musica”, ha detto a Mara Maionchi, intervistatrice per l’occasione. Nella stessa chiacchierata con la collega, Agnelli ha parlato del suo rapporto con la figlia Emma, 12 anni: “Emma è molto curiosa, c’è una complicità naturale, è facile stabilire il contatto. Suona, disegna benissimo e va a scuola di fumetto. Però non cerco di essere suo amico: sono suo padre, devo essere un punto di riferimento”.

I CAPELLI DI MANUEL

I capelli sono un tratto distintivo di Manuel Agnelli. Lo sa bene Francesca Risi, sua compagna da oltre quindici anni e style coach: “Ha deciso di darsi al lungo quando nel suo percorso musicale ha avuto esigenza di più libertà. E il mio obiettivo è tenerlo lontano ad alcuni modelli di look di band metal degli anni ’90. Quando lo vedo che ha i capelli più strapazzati lo prendo in giro dicendogli che somiglia ai cantanti di uno di quei gruppi di heavy orribili”, ha detto la donna a Vanity Fair. Francesca ha anche rivelato un’occasione in cui i capelli lunghi hanno aiutato Manuel: “Averli lunghi e liberi è stato talvolta un modo per nascondersi, ma in un caso i suoi capelli lo hanno portato allo scoperto, quando ha conquistato mia mamma. Lei li adorava!”.

