MAX BIAGGI E BIANCA ATZEI/ Si sono lasciati. L'ex pilota chiude la storia con la cantante

Max Biaggi e Bianca Atzei si sono lasciati. La decisione, dopo due anni d'amore, è stata presa dall'ex campione di motociclismo. La cantante si confessa sulle pagine di Chi.

07 novembre 2017 Redazione

Bianca Atzei e Max Biaggi

Dopo due anni d'amore, tra Max Biaggi e Bianca Atzei è finita. Ad annunciare la fine della relazione tra il pilota e la cantante è stato Gabriele Parapiglia con la sua rubrica Tiki Spy su TgCom24. A poca distanza è arrivata la conferma sul settimanale Chi a cui Bianca Atzei ha confessato che la decisione è stata presa dall'ex campione di motociclismo: “È stata una bomba esplosa all'improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora”. Notizia inaspettata per tutti i fan della coppia, che dopo il terribile incidente in moto di Biaggi del 9 giugno scorso, appariva più unita che mai. Solo un mese fa Bianca Atzei raccontava, durante una puntata de Il sabato italiano, le paure vissute dopo l'incidente: “È stato un periodo molto difficile e pesante perché ho dovuto affrontare tante cose che non conoscevo, come la paura di perdere la persona che ami. Dici: finalmente ho trovato la persona che mi fa star bene, mi fa sentire amata e non è facile trovare un uomo che fa sentire una donna felice... ho avuto tanta paura”. In quei giorni la cantante ha annullato il concerto che avrebbe dovuto tenere a Orte Scalo, in provincia di Viterbo, per stare vicina al fidanzato.

FINE DI UN AMORE

Ma qualcosa deve essere successo, perché il pilota ha deciso di chiudere la loro intensa storia d’amore: “Tutto è successo in modo veloce. Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno”, ha detto la Atzei a Chi. Meno di un mese fa Max Biaggi ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Leon Alexandre e Inés Angelica, i due figli nati dalla relazione con Eleonora Pedron. La foto è stata scattata da Bianca Atzei. Il settimanale Chi insinua che la causa della rottura tra i due possa essere proprio l'ex Miss Italia, attualmente fidanzata con il dj Tommy Vee.

