PIERA L'INFERMIERA/ Video, Cecilia Rodriguez impazzita, Malgioglio evita la scarpa col tacco e... (GF Vip 2)

Piera l'infermiera minaccia Cristiano Malgioglio nella nona puntata del GF Vip: il paroliere evita il tacco di Cecilia Rodriguez ma non l'infernale creatura. Ecco il video.

07 novembre 2017 - agg. 07 novembre 2017, 15.31 Stella Dibenedetto

Piera l'infermiera e Malgioglio

In una puntata ricca di eventi e colpi di scena come è stata la nona del Grande Fratello Vip 2017, non poteva mancare un momento interamente dedicato a Cristiano Malgioglio che, con i suoi modi di fare e la sua ironia, riesce sempre a strappare un sorriso al pubblico sdrammatizzando anche i momenti più tesi. Il paroliere, così, insieme a Cecilia Rodriguez, è stato il protagonista della prova voluta dal Castigatore. Come in tutte le precedenti puntate, mentre i concorrenti erano totalmente freezati, nella casa è arrivato il Castigatore che ha deciso di portare con sé sia il paroliere che l’argentina. La prova a cui sono stati sottoposto i due è stata davvero spaventosa, almeno per Cecilia. Cristiano e la Rodriguez sono stati portati dal Castigatore nella stanza ovale dove ad attenderli c’era Piera l’infermiera. Una visione infernale che ha scatenato le paure di Cecilia che prima si è tolta una scarpa minacciando chiunque osasse avvicinarsi a lei e poi ha cominciato ad urlare e ad agitarsi come se non ci fosse un domani. Neanche la protezione del Castigatore ha calmato Cecilia al punto che Cristiano ha preso in mano la situazione cercando di spaventare Piera l’infermiera.

LA LOTTA TRA MALGIOGLIO E L’INFERMIERA

Per proteggere Cecilia Rodriguez e porre fine alla tortura di Piera l’infermiera, Cristiano Malgioglio ha provato a sconfiggerla prima con delle urla e poi con dei ruggiti che non hanno avuto effetto. Ilary Blasi ha così consigliato al paroliere di spaventare Piera l’infermiera cantando la più brutta delle sue canzoni. Malgioglio ha cominciato ad intonare “Gelato al cioccolato”. Sin dalle prime note, Piera l’infermiera non ha avuto scampa andando subito ko. La scena ha naturalmente scatenato l’ironia del popolo dei social che hanno promosso a pieni voti la presenza di Malgioglio nella casa del Grande Fratello Vip 2. Il paroliere, infatti, è l’unico che riesce a far sorridere e a regalare momenti di assoluto divertimento. Questa settimana, è finito in nomination con Giulia, Luca, Jeremias e Raffaello. Il pubblico lo salverà regalandogli altre settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia?

Non riesco a smettere di ridere #gelatoalcioccolato letale ?????? @cristianomalgioglioreal #gfvip #grandefratello Un post condiviso da Gabriele Parpiglia (@gabrieleparpiglia) in data: 7 Nov 2017 alle ore 00:29 PST

