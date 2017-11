Paola Pinto / Chi è la dama di Uomini e Donne nuova fiamma di Giorgio Manetti? (Trono Over)

07 novembre 2017 Anna Montesano

Nella puntata del Trono Over di Uomini e Donne in onda oggi conosciamo una nuova dama nonchè nuova fiamma di Giorgio Manetti. Lei si chiama Paola Pinto e, perfettamente nei gusti del cavaliere, è una bellissima donna dai capelli biondi e gli occhi chiari. La dama si è presentata nel corso di un video, visibile su Witty tv, dove si è descritta con queste parole: "Sono Paola Pinto, ho 52 anni, vivo in Abruzzo sono nata in Belgio e sono assistente in uno studio medico. - ha poi aggiunto - Sono una donna romantica, dinamica, amo ballare, specialmente latino americano, liscio, salsa, merenghe. Sono una donna cattolica praticante, quindi desidero sposarmi in chiesa".

PAOLA E GIORGIO, STORIA FINITA?

Paola descrive poi l'uomo che vorrebbe al suo fianco: "L'uomo che io cerco deve essere libero, non sposato, senza figli anche perchè ho voglia di ridare quel bacio, rivivere quell'emozione del primo bacio che non dò da tanto tempo. - e conclude - Quindi quest'uomo mi deve rubare il cuore, che sia un uomo affascinante, un pò più grande di me e non fumatore. Mi auguro che entro quest'anno possa realizzare il mio sogno che è quello di sposarmi in chiesa". Una descrizione che per molti aspetti sembra rispecchiare proprio in Giorgio Manetti che, tuttavia, potrebbe non essere concorde o comunque pronto a convolare a nozze, essendosi sempre dichiarato uno spirito libero. La storia tra i due, dopo alcune settimane di conoscenza, sembra però oggi arrivata al capolinea e anche con qualche risentimento.

