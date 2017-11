Paolo Fox, oroscopo di oggi: le previsioni 7 novembre 2017

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele: previsioni 6 novembre 2017 per Capricorno, Bilancia, Scorpione, Ariete, Cancro e gli altri segni. Quali sono i segni al top?

07 novembre 2017 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 7 NOVEMBRE 2017

Ora andiamo ad analizzare da vicino i segni zodiacali di Ariete e Acquario seguendo l'oroscopo di oggi, martedì 7 novembre 2017, di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete vede da oggi Venere non più opposta, si può tirare un respiro di sollievo. In questo periodo è molto più impegnato dalle questioni di lavoro che per tutto il resto. La grande ansia è quella di mettere ordine nella propria vita e di cercare anche delle soluzioni. Può capitare qualche tendenza al pessimismo tra oggi pomeriggio e giovedì. Non tutti gli Acquario sono in una condizione difficile, però sta vivendo un periodo di profonda riflessione e stanchezza. Bisogna ottimizzare la propria vita. In amore bisogna stare attenti, soprattutto ai rapporti in crisi. Di sicuro fare un po' più di attenzione potrebbe portare a risollevare una situazione che non sembra facile da gestire.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Passiamo a vedere i segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Venere non è più opposta per l'Ariete che finalmente tira un sospiro di sollievo e riesce a vivere un momento di tranquillità nonostante un po' d'ansia potrebbe portare a diverse situazioni difficili da gestire. Il segno del Capricorno è davvero molto forte nonostante le giornate in questo momento siano abbastanza faticose. Fin da troppo tempo si è inseguita la serenità senza riuscire a trovarla. Le cose stanno migliorando, ma in questo momento ci sono diverse cose che possono portare a una soluzione. Non sarà però facile trovarla, servirà impegno e grande forza per riuscire ad affrontare un momento che offre anche delle interessanti opzioni. Chi avrà voglia di buttarsi potrebbe essere immediatamente premiato.

SEGNI AL TOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, martedì 7 novembre 2017, di Paolo Fox parte dai segni da considerarsi al top. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze dell'emittente radiofonica LatteMiele. Venere e la Luna sono nel segno del Cancro, iniziando un transito piuttosto bello e di qualità. Questo potrebbe portare a diverse situazioni positive per esempio in amore non ci si deve tirare indietro, ma c'è bisogno di andare a confidare alla persona che piace il proprio sentimento. I Pesci hanno grande motivazione nel fare, sono positivi e riescono a dire la loro. E' un periodo che porta a diverse scelte importanti, ma il momento non è così difficile come ci si aspettava in passato. Staremo a vedere se si riuscirà ad arrivare a un equilibrio importante, chi avrà la possibilità di dire la sua è chiamato a farlo tempestivamente. Non è più il tempo di aspettare che qualcosa possa accadere per caso, serve l'intervento diretto.

