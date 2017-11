SARAH FELBERBAUM/ Torna la “coinquilina”: riuscirà a riposare? (Stasera Casa Mika)

Sarah Felberbaum, torna la coinquilina di "Casa Mika". Il cantante libanese ritrova la sua spalle della precedente edizione del programma, moglie del calciatore Daniele De Rossi

07 novembre 2017 Fabio Belli

Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum sarà tra i protagonisti della puntata di Casa Mika, col cantante libanese presente nelle vesti di padrone di casa esattamente come nell’edizione del programma in cui l’attrice è stata la sua spalla. Sarah Felberbaum nella precedente versione del programma è stata infatti la coinquilina di Mika, facendosi apprezzare per uno stile molto discreto ed elegante. Forse anche un po’ freddo, se si pensa che durante una puntata Sarah Felberbaum è stata criticata per non aver ricambiato un bacio di Mika. Ad ogni modo, il rapporto col cantante è rimasto molto buono, tanto che Sarah sarà presente sul palco per rievocare un po’ i vecchi tempi riguardanti la trasmissione, quando Mika continuava ad invitare persone e Sarah, nella sua parte di coinquilina, si trovava a lamentarsi per l’impossibilità di riposare: un gioco delle parti che metteva in evidenza le differenze di carattere tra i due personaggi.

LA FAMIGLIA CON DANIELE DE ROSSI

Oltre ad essere un’attrice capace di partecipare ad alcune produzioni italiane molto conosciute, Sarah Felberbaum ha spesso guadagnato la ribalta delle cronache per la sua storia d’amore con Daniele De Rossi. Sposato alle Maldive nel 2015, Sarah ha avuto due bambini dal capitano della Roma, Olivia, che ormai ha tre anni, e Noah che ne ha compiuto uno. “Lui è la mia anima gemella. Mi riempie la vita, mi fa ridere, mi tranquillizza. Non potrei desiderare di più.” Così Sarah Felberbaum ha descritto la storia d’amore con De Rossi, che a sua volta l’ha definitia “La donna che le ha ridato la vita”, dopo la difficile storia e la separazione con Tamara Pisnoli, con cui i rapporti si sono comunque abbastanza rasserenati per gestire al meglio come genitori la primogenita Gaia. Con De Rossi, Sarah Felberbaum ha formato una splendida famiglia, serena e affiatata, che sembra davvero pervasa da un grande equilibrio che ha aiutato personalmente i due nei rispettivi campi.

GLI INIZI COME VEEJAY

Sarah Felberbaum ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo ai tempi dell’invasione televisiva dei veejay, quando la musica in tv era estremamente influenzata da quella che è stata definita come la “generazione MTV”. La conduzione di “Top of the Pops” è stata quella che l’ha lanciata nel panorama televisivo italiano, ma più che la tv è stato il cinema a catturare maggiormente l’ex modella anglo-americana. L’esordio sul grande schermo è arrivato nel 2007 con “Cardiofitness”, per la regia di Fabio Tagliavia, quindi sono arrivate le pellicole sotto la direzione di Fausto Brizzi, ovvero “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi”, poi “Viva l’Italia” di Massimiliano Bruno, tutte esperienze che l’hanno specializzata in quella che è stata definita la nuova generazione della commedia all’italiana. Con la maternità, si sono diradate le apparizioni cinematografiche, l’ultimo progetto che ha visto Sarah protagonista è stata la fiction “I Medici” trasmessa dalla Rai.

