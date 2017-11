SERENA ROSSI/ “Festival di Sanremo? Magari!” (Stasera Casa Mika)

Nella seconda puntata di Stasera Casa Mika, in onda sulle frequenze di Rai 2 per la conduzione di Mika e Luciana Littizzetto, è ospite l’attrice e conduttrice televisiva Serena Rossi.

07 novembre 2017 Francesca Pasquale

Serena Rossi, Stasera casa Mika

POSSIBILE CONDUZIONE AL FESTIVAL DI SANREMO?

Come avvenuto anche nel corso della prima puntata di Stasera Casa Mika, sono attesi numerosi ospiti di rilievo tra cui l’attrice Serena Rossi che è un po’ la star del momento. Infatti, in questa stagione oltre ad essere presente ai botteghini con numerosi film, è stata al timone di Detto fatto e soprattutto lo scorso sabato ha concluso la propria esperienza alla conduzione dello show musicale Celebration al fianco di Neri Marcorè. Una inarrestabile ascesa per l’artista napoletana e già chi prevede una possibile conduzione al Festival di Sanremo al fianco di Claudio Baglioni. Proprio su questo argomento, Serena Rossi in una recente intervista rilasciata al quotidiano La Stampa è stata abbastanza ermetica rimarcando: “Sanremo? Magari, ma non ho mai vissuto il lavoro con la voglia di arrivare. Sto con i piedi per terra che è fondamentale. E in questo ho Davide che mi riporta alle priorità, famiglia, affetti”.

SERENA ROSSI, “GRAZIE A TUTTI DI CUORE”

L’attrice e conduttrice napoletana Serena Rossi in quest’ultimo mese si è messa in gioco confrontandosi con la conduzione del nuovo format di Rai 1, Celebration. Un programma che l’ha vista al fianco di Neri Marcorè dimostrando di essere in possesso di un notevole talento artistico che probabilmente nel prossimo futuro le permetterà di cimentarsi con altri programmi. Intanto la Rossi ha voluto ringraziare quanti l’hanno supportata in questa esperienza mediatica partendo da Neri Marcorè passando per la redazione, i tecnici ed ovviamente fino ad arrivare al pubblico. Nello specifico la Rossi ha scritto un post sui social: “È stato un piacere e un onore per me condividere con Neri Marcorè ed Ernesto Assante il sabato sera di @rai1official. Ci siamo messi in gioco, divertiti ed emozionati per celebrare la musica di tutti i tempi! Grazie di cuore a tutti: a chi ha lavorato nel backstage e a voi che ci avete seguito da casa!”.

