STEFANO DE MARTINO / Amore al capolinea con Gilda Ambrosio? Belen Rodriguez all'orizzonte

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio avrebbero chiuso la loro relazione secondo il settimanale Chi. Belen Rodriguez invece è sempre più vicina all'ex marito.

07 novembre 2017 Redazione

Stefano De Martino (Instagram)

La vita privata di Stefano De Martino continua ad essere oggetto di attenzioni e di curiosità da parte di molti italiani, che tengono costantemente monitorati i movimenti del ballerino di Amici. Solo qualche giorno fa la sua storia d'amore con Gilda Ambrosio, venuta alla ribalta durante le vacanze ad Ibiza, sembrava ad andare per il meglio: la coppia era stata sorpresa a passeggio per le vie di Milano e l'entrata in una chiesa aveva persino fatto presagire alle loro imminenti nozze. A quanto pare si è trattato solo di quiete prima della tempesta, al punto che le ultime informazioni diffuse dal settimanale Chi lascerebbero intravedere ad uno dei più clamorosi ritorni di fiamma dell'autunno 2017: dopo Selena Gomez e Justin Bieber, anche Stefano De Martino tornerà presto tra le braccia dell'ex moglie Belen Rodriguez?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: ritorno di fiamma in vista

Le voci di una possibile crisi tra Belen Rodriguez e il suo fidanzato Andrea Iannone tengono banco già da qualche giorno: la coppia non si fa più vedere insieme nei social netowrk, né tanto meno è stata mai avvistata per le vie di Milano, a differenza di quanto accaduto in passato. Il motivo di questa crisi sarebbe dovuto dal rifiuto della showgirl di iniziare la convivenza con il pilota, con il quale durante l'estate aveva visionato alcuni splendidi appartamento del capoluogo lombardo. Dalla crisi al ritorno di fiamma il passo potrebbe essere breve: secondo quanto riportato da Verissimo nel corso della puntata dello scorso sabato, Stefano De Martino avrebbe già preso il posto di Iannone nel cuore di Belen, fatto che avrebbe a sua volta mandato su tutte le furie Gilda Ambrosio. Il ballerino di Amici, che ha trascorso alcuni giorni di vacanza in montagna insieme al figlio Santiago, sarebbe diventato un abituè della casa della sua ex moglie: il motivo è evidente, ovvero vedere il bambino, ma c'è chi si dice certo che sotto ci sia dell'altro. Dovremo dunque prepararci al grande colpo di scena di fine 2017?

© Riproduzione Riservata.