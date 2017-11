STRISCIA LA NOTIZIA/ Buoni ascolti. “Me Tapiro” l'autobiografia di Antonio Ricci

Questa sera, martedì 7 novembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotta da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. In studio anche le Veline.

07 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Questa sera, martedì 7 novembre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotta da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio. Ieri sera il tg satirico, che il lunedì’ sera fa da traino al Grande Fratello Vip, ha registrato una media di 5.722.000 spettatori con uno share del 20.4%. Dopo la chiusura dei Soliti Ignoti su Rai 1 - che nella fascia di sovrapposizione ha conquistato 5.723.000 spettatori con il 20.5% - Striscia ha sfiorato i 7.6 milioni. Ieri è uscito in libreria l’autobiografia di Antonio Ricci “Me Tapiro”, che nella seconda parte grazie alle domande del giornalista Luigi Galella diventa un piccolo trattato sulla tv. “Ho solo voluto puntualizzare in maniera documentata e documentabile una serie di vicende, molte delle quali legate a Striscia la notizia”, ha detto Ricci intervistato da Il Fatto Quotidiano presentando il suo libro. Nel libro si parla anche delle Veline (oggi sono Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva): “Ragazze con carattere, preparate, chi le immagina come solo “cosce” non ha capito nulla”.

LA PUNTATA DI LUNEDÌ SERA

Come ogni martedì mattina, non mancano le polemiche dei telespettatori di Canale 5 per la lunghezza della puntata del lunedì sera di Striscia: “Che poi è proprio colpa di #striscia che sfora di 20 minuti se io mi perdo sempre il finale del #GFVip. Antonio Ricci è il karma” e “Ma ormai è un vizio addormentarmi a 00:40 e svegliarmi con la voce che presenta Ezio Greggio nella replica di #striscia alle 2:30. #GFVip”, hanno scritto due utenti su Twitter. Molto commentato anche ila servizio di Valerio Staffelli che ha consegnato il Tapiro a Francesco Monte per la fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez: “Dal tapiro di Marco Boriello a quello di Francesco Monte per le Rodriguez è un attimo” e “#Striscialanotizia consegnerà un tapiro a Francesco Monte. Niente pure #striscia vuole inzuppare il biscotto sul #gfvip per gli ascolti”.

