Stasera Casa Mika/ Anticipazioni e ospiti puntata 7 novembre: da Topolino all'Opera al duetto con Ranieri

Un'altra serata di musica, divertimento e messaggi importanti con Stasera Casa Mika: quali saranno gli ospiti di questa puntata dello show? Ecco quali saranno i momenti clou

07 novembre 2017 Hedda Hopper

Stasera CasaMika su Rai 2

Dopo il successo dell'esordio della scorsa settimana, Stasera Casa Mika torna in onda oggi, 7 novembre, su Rai2 a partire dalle 21.10 circa con un grande spettacolo dalle mille sfumature. Il padrone di casa sarà sempre l'artista libanese pronto a variare da Topolino all'opera ma, come sempre, saprà intrattenere il suo pubblico duettando, chiacchierando e scherzando con i tanti ospiti che saliranno sul palco del programma. Proprio in questa seconda puntata, per la prima volta, arriverà nel programma il grande patrimonio lirico italiano visto che Mika riproporrà al grande pubblico L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti per la regia di Damiano Michieletto e la collaborazione del Maggio Fiorentino. In questo storico momento, con lui sul palco ci saranno Manuel Amati (Nemorino), Eleonora Bellocci (Adina), Tommaso Barea (Belcore) e Stefano Marchisio (Dulcamara).

DA TOPOLINO A FIORELLA MANNOIA E MASSIMO RANIERI

Tra i momenti più leggere del programma ci sarà lo spazio dedicato ai più piccoli con Topolino. Mika e Mickye Mouse avranno modo di duettare questa sera accompagnati dall’Orchestra dell’Opera Italiana. Per la gioia del grande pubblico e per le famiglie che guarderanno Stasera Casa Mika, i due riusciranno a cantare e suonare portando sul palco le più belle colonne sonore dei film d’animazione Disney. Ma il grande personaggio amato dai bambini non sarà l'unico che salirà sul palco della seconda puntata visto che Mika ospiterà anche Fiorella Mannoia e Massimo Ranieri. Sarà proprio con loro che l'artista riuscirà a duettare, rispettivamente, con 'The long and winding road' dei Beatles e alcuni dei passaggi più importanti della carriera dell'artista napoletano. Quali successi canteranno e suoneranno i due?

GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA

Arriveranno a Stasera a Casa Mika anche Luca e Paolo, Serena Rossi e Alessio Boni. Accompagnati dalla resident band diretta da Valeriano Chiaravalle, si esibiranno anche Francesco Gabbani, i Clean Bandit e i The Kolors. Infine, tornerà l’ex coinquilina Sarah Felberbaum. Insieme a Mika ci saranno i suoi nuovi compagni di viaggio ovvero l’esuberante Luciana Littizzetto, il magico Gregory, ma anche le due amate golden retriever Melachi e Amira. Fuori dallo studio, Mika vestirà i panni di un tassista in quel di Napoli, come reagiranno i suoi "clienti"? A seguire, andrà in onda "Il ragazzo che viene dal futuro" la mini fiction firmata in collaborazione con Ivan Cotroneo (Sirene) e che vede Mika andare indietro di 50 anni, nel 1967. Di cosa ci porterà alla scoperta questa volta l'artista?

© Riproduzione Riservata.