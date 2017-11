THE BAYTOWN OUTLAWS - I FUORI LEGGE/ Su Rete 4 il film con Billy Bob Thornton (oggi, 7 novembre 2017)

The baytown outlaws - I fuorilegge, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 novembre 2017. Nel cast: Travis Fimmel ed Eva Longoria, alla regia Barry Battles. Il dettaglio.

07 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST TRAVIS FIMMEL

Il film The baytown outlaws - I fuori legge va in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 novembre 2017, alle ore 23.40. Si tratta di unna pellicola d'azione del 2012 che è stata diretta da Barry Battles (The last days) einterpretata da Travis Fimmel (Warcraft - L'inizio, Il piano di Maggie - A cosa servono gli uomini, la serie tv Vikings), Eva Longoria (La sposa fantasma, The sentinel - Il traditore al tuo fianco, la serie tv Desperate housewives) e Billy Bob Thornton (Babbo bastardo, Monster's ball - L'ombra della vita, Lama tagliente). Il film è stato distribuito in Italia dalla Universal Pictures direttamente in versione home video, senza passare per le sale cinematografiche. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE BAYTOWN OUTLAWS - I FUORI LEGGE, LA TRAMA DEL FILM

Celeste (Eva Longoria) è una donna disperata. Il suo ex marito Carlos (Billy Bob Thornton) è uno psicopatico violento e appassionato di armi che gestisce una gang criminale e la donna non sembra in grado di tenergli testa. Durante un litigio per l'affidamento del loro figlioccio Rob (Thomas Brodie-Sangster), Carlos arriva a spararle nello stomaco e rapire il ragazzino. Celeste si rivolge quindi, per recuperare Rob, ad una banda di fuorilegge composta dai tre fratelli Oodie (Clayne Crawford, Daniel Cudmore e Travis Fimmel), che si offre di ingaggiare per la missione. Racconta loro la struggente storia di una donna dominata da un uomo violento, del rapimento del figlio e di non potersi rivolgere alla polizia perchè non sarebbe in grado di pagare le spese legali di un'eventuale processo a carico di Carlos. Nonostante sia evidente che la donna sta nascondendo qualcosa, i fratelli si lasciano incantare dalla sua avvenenza e commuovere dalla sua storia. Recuperare il figlio rapito però è un'impresa tutt'altro che semplice. Ben presto i fratelli Oodie si troveranno messi alle strette, perchè gli uomini di Carlos li stanno cercando per ucciderli e sono ricercati dallo sceriffo della città (Andre Braugher). Quando anche un agente dell'ATF si mette sulle loro tracce sembra non esserci più speranza per i fratelli, imbarcatisi in un'impresa più grande di loro.

