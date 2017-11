UNA VITA / La fuga di Mauro dal commissariato: riuscirà a salvare Teresa? (Anticipazioni 7 Novembre 2017)

Anticipazioni Una Vita, puntata 7 novembre: Mauro fugge dal commissariato per tornare da Teresa e salvarla dalle grinfie di Cayetana. Rosina è felice con Liberto ma...

07 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita torna questo pomeriggio su Canale 5 riporando alla ribalta la complicata situazione nella quale si verranno a trovare Mauro e Teresa. Il primo verrà arrestato a causa degli intrighi incrociati di Humilidad e Cayetana: la prima ha fatto in modo di convincere l'amico Ignacio a fare in modo che Mauro smettesse di amoreggiare con Teresa. La seconda invece ha diretto le guardie nel suo appartamento, evitando così il romantico confronto tra i due protagonisti della telenovela spagnola. Comunque sia, l'ispettore San Emeterio non avrà nessuna intenzione di rinunciare all'amore della sua vita: Teresa correrà un pericolo troppo grande a causa di Cayetana, per questo lui dovrà fare in modo che le accada qualcosa di grave. Convinto che non ci sia tempo da perdere e che la dark lady debba essere fermata prima che sia troppo tardi, Mauro deciderà quindi di tentare una disperata fuga dal commissariato. Solo in questo modo potrà tenere sotto controllo i movimenti di Cayetana e soprattutto fare in modo che a Teresa non accada nulla di male...

Una Vita: Mauro risce a fuggire?

Nella puntata di Una Vita nella quale Mauro tenterà di salvare Teresa dalla sua prigionia, sarà bene tenere sotto controllo anche altre interessanti vicende. La prima di esse riguarderà la sorpresa organizzata da Rosina per Liberto: la madre di Leonor ha fatto in modo che figlia e genero si allontanassero di casa per un'intera giornata, avendo così campo libero per vivere serenamente la sua storia d'amore. Non potrà però sospettare che Trini e Leonor avranno ben altre intenzioni: convinte che Rosina stia affrontando un periodo difficile della sua vita a causa della morte di Maximiliano, le due donne organizzeranno per lei una festa a sorpresa alla quale inviteranno gran parte dei vicini di casa. Tale idea finirà per dimostrarsi un vero fallimento? Nel frattempo anche Lolita dovrà fare i conti con i fantasmi del suo passato: delusa per il comportamento di Martin, la domestica ha avuto con lui un duro confronto, annunciando di voler chiudere i ponti con il marito. Sarà compito di Enriqueta cercare di convincerla a fare un passo indietro...

