Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma e Giorgio, le ultime dichiarazioni di dama e cavaliere (Trono Over)

Uomini e Donne anticipazioni trono over: Gemma Galgani e Giorgio Manetti star indiscusse del programma, ecco le ultime dichiarazioni tra amore e progetti.

07 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Gemma Galgani ricomincia ad essere protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Dopo essere tornata a pieno ritmo in televisione lo scorso settembre, dopo una breve pausa di un paio di mesi, per lei sono tornate anche le interviste esclusive. Ecco perché, tra le pagine del settimanale Nuovo, la torinese ha raccontato dei dettagli sulla sua esperienza televisiva nella corte senior di Maria De Filippi: "In trasmissione sono sempre stata me stessa, mi sono innamorata, fidanzata, ho sofferto e pianto. E ho lasciato due volte il programma per seguire i miei sentimenti. Non mi sono risparmiata in nulla, ho tirato fuori quello che avevo dentro nel bene, nel male. Ma ho sempre mostrato le emozioni restando fedele ai miei sentimenti, anche quando ero piena di incertezze". La dama poi precisa che fuori dal contesto televisivo non ha molte possibilità di incontrare l'uomo giusto che possa farle davvero battere il cuore: "Sono portata a pensare che per me sia più facile trovare l’amore a Uomini e Donne perché ho una vita sociale molto limitata", confessa.

Gemma crede nell'amore ma non vola con il suo gabbiano

Infine la Galgani, vuole lanciare un messaggio di speranza a tutte le donne che, anche in età avanzata cercano ancora l'uomo della loro vita: “Vorrei dire alle donne non più giovani che coltivare la speranza si può perché a qualsiasi età si possono provare emozioni”. Parlando proprio di sentimenti, c'è chi in rete sostiene ancora che la dama over sia pazzamente innamorata di Giorgio Manetti. Anche l'ex di Gemma ha rilasciato una intervista proprio di recente, parlando del suo primo libro presto in uscita dal titolo “Il gabbiano e le principesse”. Intervistato tra le pagine di Vero, ha specificato come si è modificato il suo rapporto con la ex. “Io posso perdonare, ma non dimentico. Ogni storia d'amore, quando finisce, porta via con sé tutta la freschezza che l'aveva precedentemente caratterizzata. Tutte le sensazioni belle e forti che ho provato, inevitabilmente, sono poi svanite nel tempo”, confessa il cavaliere toscano. Poi dichiara che tra lui e Gemma vi è comunque un pacifico rapporto amichevole. Di seguito, la secca smentita sul possibile ritorno di fiamma: “Almeno per quanto mi riguarda, non ho nessuna voglia di ricominciare la mia storia con Gemma, ma rimane un bellissimo capitolo della mia vita. E' qualcosa che è rimasto dentro di me, così come è rimasto nella mente di molti telespettatori. Da parte mia, il sentimento nei suoi confronti è sempre stato limpido ed autentico”.

© Riproduzione Riservata.