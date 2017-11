Uomini e Donne/ Anticipazioni: Mattia e Vittoria verso la scelta, marasma in studio (Trono Classico)

Uomini e Donne anticipazioni trono classico: Mattia Marciano e il percorso "tarocco", le nuove accuse di Tina Cipollari, le lacrime di Vittoria e la scelta "forzata" (quasi) in arrivo.

07 novembre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Passi in avanti per Ester e Paolo. Ieri pomeriggio, la settimana televisiva con Uomini e Donne si è proprio aperta con il trono giovane e le esterne di Crivellin. La sua corteggiatrice, dopo un inizio lento ha conquistato molti punti in avanti: "Sei la persona a cui ad oggi penso di più", ha confessato lui. La ragazza in studio è stata apprezzata anche da Tina Cipollari che, notoriamente - si affeziona - sempre alle "non" scelte della stagione. La corteggiatrice ha poi affermato di temere Angela a suo modo: "La temo per come la vedo con lui, ma ho un'alta considerazione di Paolo. In lei non vedo nulla, non vedo contenuti". Di seguito, Ester dà della gatta morta alla rivale che però non rimane in silenzio: "Ti prepari le battute, non dovresti parlare di me". Successivamente in onda, proprio l'esterna tra Paolo e Angela alla sagra della castagna. La "coppia" ha voluto darsi una nuova possibilità per ricominciare dopo la confusione di lei, indecisa su chi corteggiare tra i due tronisti presenti (ancora) in studio. "Niente di che, Paolo è coerente con quello che dice", ha commentato Ester senza peli sulla lingua.

Tutti contro Mattia: “Trono tarocco!”

Poi l'esterna con Giorgia che, pian piano sta facendo molti passi in avanti rispetto alle rivali. La giovane, fuori con Crivellin nel centro storico di Roma, definisce le rivali "senza personalità" (Angela) e "insicura" (Ester) e quindi, mette in evidenza di non temerle particolarmente. Giorgia poi, ha la sua opinione anche su Mattia Marciano, considerandolo superficiale. "Ma come fai a dirlo dopo avermi visto una volta?", domanda il campano di ritorno in studio. Poi anche Sabrina Ghio si scaglia contro la corteggiatrice: "Le donne soffrono di manie di persecuzione", ma Tina la difende: "Cosa ha detto di grave?". Di seguito arriva il nuovo affondo dell'ex vamp contro Mattia: "Tu non sei così in realtà, qui sei misurato, fuori sei diverso", ma lui ha le idee molto chiare: "Solo la persona che mi sarà vicina mi scoprirà davvero". Di seguito, si passa proprio al Marciano fuori in esterna con Vittoria. "A me non danno nessuna emozione", commenta la Cipollari. Contro la corteggiatrice, anche Gianni Sperti e Mario Serpa. Lei cede e scoppia in lacrime: "Qualsiasi cosa io faccia vengo criticata", commenta. Mattia intanto, esce dallo studio, poi rientra e sbotta: "Non ce la faccio più, mi sto intossicando. Se continua così io me ne vado". Nonostante i tentativi del tronista di uscirsene a testa alta, Tina afferma che il suo è un trono "tarocco". Poi anche Vittoria esce nel dietro le quinte ma lui, nonostante l'attrazione ancora non è pronto per sceglierla. "Cosa cambia se aspetti altre tre settimane?", la giusta osservazione di Tina... come andrà a finire?

© Riproduzione Riservata.