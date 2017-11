Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Gemma contro Tina, tutta colpa di Giorgio! (7 novembre)

Uomini e Donne, oggi 7 novembre 2017 in onda il trono over. Giorgio Manetti chiude con Paola ma le sue dichiarazioni scatenano lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari

07 novembre 2017 Anna Montesano

Giorgio Manetti e Gemma Galgani

Nuova puntata ricca di sorprese quella di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5. Si continua con il trono Over e facciamo un passo indietro alle puntate interrotte la scorsa settimana e a subito dopo il nuovo confronto tra Manila Boff e Sossio Aruta. Oggi però troviamo al centro dello studio Giorgio Manetti che sta frequentando Paola da tre settimane. È la dama a prendere parola e raccontare i loro incontri in Toscana e a Perugia dopo molti turisti hanno riconosciuto lui e scambiato lei per Tina Cipollari. Interviene però Gemma Galgani che sottolinea di non aver mai approvato il comportamento con lui dell’opinionista in quanto donna sposata, cosa che scatena un nuovo scontro. La parola torna a Paola che però ha delle critiche per Giorgio che torna al posto indispettito.

GELOSIE E DUBBI AL TRONO OVER

Tocca a Valentina e Nicola prendere posto al centro dello studio ed è qui che lei lamenta il fatto che, pur avendo trascorso tre giorni insieme, lui non abbia sentito lo slancio di un rapporto più intimo. Entrato in studio Nicola spiega che lo ha messo in difficoltà l’elenco delle doti che lei cerca in un uomo, smontando il suo entusiasmo. Intanto la De Filippi svela che questa sera lui uscirà con Jara che ha chiamato per lui, cosa che si rivela poi solo un tranello per vedere la reazione di Valentina. C'è anche per lei però un arrivo in studio, la dama lo conosce ma preferisce poi congedarlo. Si conclude con la presentazione di due nuovi cavalieri, Giuseppe e Roberto, alla ricerca di una signora.

