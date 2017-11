Valentina e Nicola/ Uomini e donne, è nata una nuova coppia?

Valentina e Nicola formeranno una coppia oggi a Uomini e donne? Il trono over apre la sua settimana proprio all'insegna dell'amore, i due lasceranno lo studio e il programma?

07 novembre 2017 Hedda Hopper

Una nuova coppia a Uomini e donne?

Il trono over di Uomini e donne torna protagonista in tv ma non con le solite discussioni futili ma con quella che sembra essere una nuova coppia del programma. Gemma sarà sfortunata in amore ma gli altri protagonisti riescono a trovare sempre quello che cercano forse perché lo cercano seriamente, sarà questo il caso di Valentina e Nicola? Sembra proprio di sì, almeno secondo le ultime anticipazioni della puntata che vedremo oggi pomeriggio a Uomini e donne. Ma chi sono i due? Sicuramente non alcuni dei protagonisti più amati della trasmissione e nemmeno dei più noti ma sicuramente da oggi avremo modo di cambiare idea su di loro.

AMORE OPPURE NO?

I due si siederanno al centro dello studio di Uomini e donne per raccontare la loro conoscenza. La bella Valentina ammette di essere uscita molto spesso con Nicola e di aver passato tre giorni a casa sua ad Anzio anche se continua a chiedersi come mai non abbia ceduto alla passione. A quanto pare il problema sembra essere proprio Nicola. Lei gli ha fatto una lista delle caratteristiche che deve avere il suo uomo ideale e questo gli ha messo paura tanto da fagli fare un passo indietro. Intanto Nicola finge che uscirà con Jara ma Maria De Filippi cercherà di far notare a Valentina che forse lei lo sta gestendo un po' troppo e questo potrebbe farlo scappare. Se l'uscita con Jara non è vera, lo è il fatto che in studio arriverà Adriano pronto a conoscere Valentina, cosa gli risponderà la diretta interessata?

© Riproduzione Riservata.