ALLARME ROSSO/ Su Rai Movie il film con Denzel Washington (oggi, 8 novembre 2017)

Allarme rosso, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 8 novembre 2017. Nel cast: Denzel Washington e Gene Hackman, alla regia Tony Scott. La trama del film nel dettaglio.

Il film Allarme rosso va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola action che è stata diretta dal noto regista Tony Scott nel 1995. Il cast di attori protagonisti è stellare contando interpreti del calibro di Denzel Washington e Gene Hackman. Il resto del cast è poi formato da Matt Craven, George Dzundza, Viggo Mortensen e James Gandolfini. La colonna sonora di Allarme Rosso è stata composta da Hans Zimmerr, noto compositore di pellicole cinematografiche, che proprio grazie a questo film si è aggiudicato un Grammy del 1995. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

Un ribelle nazionalista russo ha assunto il controllo di una base missilistica a Vladivostock, in Russia. L'uomo ha le idee chiare ed è più che mai deciso ad innescare un conflitto nucleare se i governi di Russia o Stati Uniti tenteranno di fermarlo. Gli USA non restano inermi ad osservare e decidono di inviare in perlustrazione il sommergibile USS Alabama, che ha il compito di avviare un eventuale attacco in via preventiva qualora la situazione dovesse precipitare. Alla guida del sommergibile c'è Frank Ramsey, affiancato dal tenente Ron Hunter. Dopo alcuni giorni di navigazione, il sottomarino riceve il fatidico messaggio che comunica all'equipaggio la necessità di predisporre il lancio missilistico. Pochi secondi dopo, però, arriva un secondo messaggio che l'equipaggio non fa in tempo a leggere. Il sottomarino viene infatti attaccato da un'imbarcazione russa che distrugge l'intero sistema di comunicazione. Il messaggio è incompleto e l'equipaggio non sa come muoversi. Ramsey deve decidere cosa fare ed avendo ricevuto un ordine di lancio, questo non può essere ignorato. Hunter però non appoggia la decisione di Ramsey, essendo convinto che il secondo messaggio intendeva annullare il primo ordine. Tra Hunter e Ramsey si innesca una vera e propria lotta di potere che culmina con l'arresto di Ramsey. L'equipaggio, a sua volta, è diviso tra chi resta fedele al capitano o al tenente. Riuscirà l'USS Alabama a ripristinare le comunicazioni e comprendere cosa sta realmente accadendo?

