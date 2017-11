ANNA DAN/ La moglie di Gianni Morandi che non voleva il duetto con Rovazzi

Anna Dan è al fianco di Gianni Morandi da 23 anni. I due sono diventati genitori di Pietro nel 1997 e si sono sposati nel 2004. La moglie di Gianni era titubante sul duetto con Rovazzi.

08 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Gianni Morandi e Anna Dan (Instagram)

Anna Dan e Gianni Morandi stanno insieme da 23 anni. Lo scorso agosto la coppia ha festeggiato in Grecia il loro anniversario: “La fortuna di averti incontrata”, ha scritto il cantante. “23 anni insieme, bellissimi #mifavolare”, ha replicato Anna. Gianni e Anna si sono conosciuti a durante una partita di calcio: “Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!”, ha ricordato Gianni nel 2014 con un post su Facebook. Nel 1997 è nato Pietro e il 10 novembre 2004 si sono sposati: "Anna, stavolta ti sposo davvero", aveva annunciato dal palco durante un concerto estivo nella sua Monghidoro. Per Gianni si tratta delle seconde nozze, dopo il matrimonio con Laura Efrikian, da cui ha avuto altri tre figli: Marco, Marianna e Serena (vissuta poche ore).

ANNA VS ROVAZZI

In occasione dell’uscita di “Volare”, il brano realizzato con Fabio Rovazzi, Morandi ha rivelato che la moglie non era molto convinta di questa strana collaborazione. Intervistato da La Stampa ha spiegato come Rovazzi è riuscito a convincere Anna: “Rovazzi le ha chiesto di venire ad ascoltare il pezzo, le ha detto: fai solo una scena con il bavaglio, non devi neanche parlare, se non ti piace non la mettiamo. Solo dopo le ha detto che aveva avuto l’idea del finale, in cui lei è protagonista. Ha aiutato anche nostro figlio Pietro: mamma, fallo, fidati. Rovazzi è bravo”. Fabio Rovazzi ha poi confessato che Anna è stata entusiasta dell’idea finale del video: “Sua moglie Anna non ama apparire ma in effetti quando le ho proposto questo finale si è molto divertita e quindi ha voluto partecipare, anche perché ha detto che è vero: Gianni è sempre su Facebook!”, ha detto a Repubblica.

© Riproduzione Riservata.