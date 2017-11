Achille Lauro e Edorado Manozzi/ I compositori di Pechino Express giocano d’astuzia, basterà per la finale?

SCEGLIENDOSI LE ALLEATE PIU FORTI I COMPOSITORI SI LIBERANO DEI MASCHI

L'ultima tappa di Pechino Express 2017 ha visto i #Compositori di nuovo in difficoltà. Achille Lauro e Edoardo Manozzi sono riusciti infatti a salvarsi dall'eliminazione solo grazie alla furbizia di Achille Lauro, che è riuscito a portare dalla propria parte Jill Cooper delle #Caporali ed a spingerla ad eliminare i #Maschi. Una strategia che a quanto pare il rapper ha ideato fin dalla prima prova del programma, durante il mixaggio delle coppie. Lauro è infatti capitato con la Cooper, mentre Dom Boss ha dovuto correre con Ema Stokholma. Purtroppo questa divisione ha dimostrato come il trascinatore dei #Compositori sia in realtà Lauro, dato che Edoardo ha lasciato tutto il lavoro sporco alla provvisoria compagna di viaggio. La coppia non è riuscita a trovare un compagno vincente fin dalla prima notte, in cui abbiamo trovato Jill e Lauro fermi alla penultima posizione e Edoardo ed Ema all'ultima. Superata la prova di vendita del mochi, un dolce tipico del Giappone fatto di riso e crema di fagioli, Lauro è riuscito a risalire di un posto e ad arrivare secondo alla prova vantaggio, mentre Dom Boss è rimasto ultimo. La partita di calcio ha significato un insuccesso per i #Compositori ed anche per questo Lauro ha preferito agevolare Jill perché raggiungesse Antonella Elia, che al fianco di Francesco Arca era riuscita a vincere la prova vantaggio. Convinto che le #Caporali sarebbero arrivate prime al traguardo finale, il rapper ha preferito infatti trarre un vantaggio per la propria coppia, riuscendo a salvarsi dall'eliminazione.

ACHILLE LAURO E EDOARDO MANOZZI SONO I PiU' DEBOLI MA NON SI VEDE...

E' sempre più evidente come i #Compositori di Pechino Express 2017 siano in grado di sfruttare l'astuzia ed una buona dose di malvagità per riuscire a trarre un vantaggio anche dalle situazioni più disastrose. L'ultima tappa avrebbe potuto farci vivere l'eliminazione di Achille Lauro e Edoardo Manozzi, ma lo spirito da stratega del primo ha permesso alla coppia di salvarsi al traguardo finale. In questo caso, Lauro è infatti riuscito a prevedere l'esito della gara e ad assicurarsi comunque una vittoria parziale, tenendo anche in considerazione le difficoltà del compagno di squadra a gareggiare con un Viaggiatore diverso. Il tutto è successo tra l'altro durante il mixaggio: sono bastati pochi istanti perché Lauro comprendesse che solo le #Caporali avrebbero potuto raggiungere il traguardo finale per prime. Ed è stato proprio per questo che ha sfruttato le ore trascorse con Jill Cooper per entrare nelle sue grazie, riuscendo addirittura a convincere Antonella Elia, tramite la trainer, a dirigere il loro voto verso i #Maschi. Un'astuzia non da poco, se si considera che la strategia, proprio nella finale dell'adventure game, si rivelerà fondamentale.

I COMPOSITORI STUPIRANNO TUTTI A PECHINO EXPRESS

Pechino Express 2017 ha visto arrivare in seconda battuta i #Compositori, ma Edoardo Manozzi e Achille Lauro hanno conquistato il cuore di tanti fan in pochi istanti. Nonostante i modi di fare spesso scorretti e l'astuzia al limite del diabolico del rapper, i due Viaggiatori hanno dimostrato di potersi confrontare con le altre squadre in gara anche se svantaggiati. Tirando le somme del loro percorso nell'adventure game, la possibilità che vincano quest'edizione rimane un grosso punto interrogativo. L'ultima tappa in particolare è stata rivelatoria per confermare quanto Lauro abbia già intuito come sfruttare a proprio vantaggio i punti deboli delle altre coppie. Fino ad ora è riuscito a salvare la sua squadra dall'eliminazione proprio grazie ad un ragionamento da furbetto, ma come farà ad utilizzare questa dote nella finale, dove si gioca il tutto per tutto? Edoardo Manozzi potrebbe tra l'altro regalarci qualche sorpresa: se si considera il rapporto che hanno i due #Compositori, è facile immaginare che anche il produttore possa avere ancora qualche asso nella manica.

