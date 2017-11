Aida Yespica chiude con Giuseppe Lama/ Il duro sfogo: "Ho trascorso più tempo qui che con lui" (GF Vip 2)

Aida Yespica chiude con Giuseppe Geppy Lama: la venezuelana si lascia andare ad un lungo sfogo con Cecilia e Ignazio dopo essere stata lasciata in diretta (GF Vip 2).

08 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Aida Yespica

Storia finita tra Aida Yespica e Giuseppe Lama. La venezuelana, dopo la nona puntata del Grande Fratello Vip 2017, sembra intenzionata a chiudere la storia con l’imprenditore che, in questi mesi, le ha inviato diversi messaggi aerei prima di perdere la fiducia in lei. Tutto è nato per l’amicizia speciale che stava nascendo tra Aida e Jeremias Rodriguez. Nel corso dell’ultima settimana, i due hanno trascorso molto tempo insieme e, secondo quanto hanno immortalato le telecamere del Grande Fratello Vip, tra i due potrebbe esserci stato anche un bacio. Aida, però, ha negato mentre Jeremias ha ammesso di averci provato senza successo. Di fronte agli atteggiamenti della fidanzata, Giuseppe Lama, detto Geppy, ha deciso di lasciare la Yespica facendole recapitare un bracciale che gli aveva regalato lei e un biglietto. “Un gesto vale più di mille parole e tu con più gesti hai mancato di rispetto a me e al nostro amore”, recitava la lettera inviata da Geppy. Inizialmente, la Yespica sembrava aver capito le ragioni del fidanzato, ma a mente fredda, è tornata a pensarsi dimostrando di non aver alcuna voglia di recuperare una storia che, seppur bella, è iniziata da poco tempo.

LO SFOGO DI AIDA YESPICA

Dopo un confronto con Jeremias Rodriguez con il quale ha messo in chiaro di non essere alla ricerca di un amore ma di voler pensare unicamente a se stessa, Aida Yespica si è sfogata con Cecilia e Ignazio. La venezuelana appare davvero delusa dall’atteggiamento di Geppy al punto da considerarsi già single. “Non gli scrivo nessuna lettera. Adesso penso a me e basta, comunque era una relazione di due mesi, lo capisco ma poteva risparmiarsi quello che ha fatto, io non ho fatto niente. Ci sono stata due mesi, è più il tempo che sono qui dentro che quello che ho passato con lui. Sono un disastro con le relazioni, ne finisco una ed entro subito in un’altra”, ha spiegato. Aida, dunque, non ha alcuna intenzione di tuffarsi tra le braccia di Jeremias Rodriguez. Riuscirà a resistere nelle prossime settimane?

© Riproduzione Riservata.