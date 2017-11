Andrea Melchioree fidanzato/ Scoppia l'amore con una modella slovena (Uomini e Donne)

L'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre, ha trovato l'amore: una modella slovena ha conquistato il cuore dell'ex scapolo d'oro dei social.

08 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Andrea Melchiorre

Brutte notizie per le fans di Andrea Melchiorre. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è fidanzato e non sarebbe più single. L’ex fidanzato di Valentina Dallari si sarebbe innamorato di una bellissima modella slovena di cui si sa davvero pochissimo. Ad annunciare il grande cambiamento nella sua vita è stato lo stesso Andrea che, su Instagram, ha pubblicato una serie di foto della donna che lo ha rapito accompagnato da parole ricche d’amore. “Emozioni che pensavo perse, sensazioni cosi belle e intense che sono difficili da raccontare ma lo faccio comunque” – inizia così il lungo post con cui Andrea ha annunciato il fidanzamento – “Labbra carnose, occhi grandi di un verde che non avevo mai visto prima, altissima...diversa nei modi di fare, forse perché di un'altra cultura. Particolare, bella è riduttivo, statuaria, fascino nordico, dolce nei modi di fare come una bambina, ma quando lavorava si tramutava, ogni gesto una posa perfetta e movimenti aggraziati”, scrive l’ex corteggiatore tessendo le lodi della sua donna. Il nuovo amore di Melchiorre, dunque, è una vera venere di cui, per il momento, preferisce non svelare il nome.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI ANDREA MELCHIORRE

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, sempre sui social, ha spiegato come tra lei e la sua nuova fidanzata il feeling sia stato immediato. Pur non essendo di madrelingua inglese, i due si sono capiti subito. Quando c’è l’amore, le parole non servono ed è quanto accaduto tra Andrea e la sua nuova donna che, oltre a conquistarlo con la sua indiscutibile bellezza, lo ha rapito rispondendo ad una semplice domanda. “Ma la cosa che più mi ha colpito è stata una sua risposta ad una mia domanda - Perché fai la modella, sei appassionata di moda? - No! Questo è solo un lavoro per me... Disinteressata al punto giusto rispetto alla mia passione, forse è lì che mi ha rapito...”, scrive l’ex corteggiatore che, archiviato il breve flirt con Giulia Latini, ha definitivamente voltato pagina.

© Riproduzione Riservata.