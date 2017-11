Anna Maria e Vincenzo/ Storia al capolinea: la rabbia della dama (Trono Over)

Storia finita tra Anna Maria e Vincenzo: la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne annunciano l'addio nella puntata odierna del programma.

08 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Vincenzo e Annamaria

Tra Anna Maria e Vincenzo la storia è finita. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, nella puntata odierna del programma di Maria De Filippi, annunciano la rottura. La fine della relazione tra i due era nell’aria. Anna Maria e Vincenzo hanno sempre avuto diversi problemi dovuti alle diversità caratteriali e alla diversa visione della vita. Nonostante tutto, i due sembravano pronti a vivere una vera storia d’amore al punto che, in una delle precedenti puntate del trono over, Vincenzo ha dichiarato: "Siamo una coppia, la amo, posso anche baciarla qui". Una presa di posizione forte quella del cavaliere che, di fronte alle insistenze di Tina Cipollari e degli altri protagonisti, aveva ammesso di essere innamorato di Annamaria. L’amore tra i due, però, è durato poco. La magia si è spenta dopo poche settimane ed oggi, nello studio di Uomini e Donne, annunciano la separazione.

L’ADDIO TRA ANNAMARIA E VINCENZO

Anna Maria e Vincenzo, dopo essersi incontrati nel parterre del trono over di Uomini e Donne, sembravano pronti a vivere una storia d’amore. I due avevano fatto anche le prove per una convivenza ma hanno capito subito di non essere fatti per stare insieme. Tra Annamaria e Vincenzo sono nati subito i problemi a causa della diversa religione e della diversa visione della vita. Oggi, Anna Maria e Vincenzo si confrontano in studio e la dama appare molto arrabbiata. Anna Maria si dice molto delusa da Vincenzo che, dopo averla illusa, le ha spezzato il cuore. Dopo aver spiegato le sue ragioni, la dama dà anche ragione a Tina Cipollari su tutte le cose dette su Vincenzo. La notizia della rottura è un dispiacere per la bionda opinionista che dovrà sopportare ancora la presenza di Vincenzo in trasmissione.

