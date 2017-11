Antonella Elia e Jill Cooper/ A un passo dalla finale le Caporali di Pechino Express sono sempre più tese

Antonella Elia e Jill Cooper, le Caporali di Pechino Express sono in finale, nonostante i continui successi cominciano a mostrare difficoltà e attriti tra loro. Vinceranno loro questa sera?

Antonella Elia e Jill Cooper, le caporali di Pechino Express

LE CAPORALI MIETONO SUCCESSI ANCHE SEPARATE A PECHINO EXPRESS

Le #Caporali sono riuscite a conquistare la vittoria nella precedente tappa di Pechino Express 2017 ed ora gareggeranno per la finale. Antonella Elia e Jill Cooper hanno dimostrato di essere forse la coppia più forte presente in questa edizione del programma, fra ostacoli da superare e attriti con gli altri Viaggiatori. L'ultima puntata ha visto, infatti, le due Viaggiatrici in piena crisi non tanto per il mixaggio, che ha avvantaggiato soprattutto la Elia. La concorrente si è ritrovata, infatti, in coppia con Francesco Arca dei #Maschi, mentre la Cooper si è unita ad Achille Lauro dei #Compositori. Dopo aver superato la sfida di vendere i mochi, un dolce tipico giapponese fatto di riso e crema di fagioli, Antonella e Francesco hanno avuto parecchie difficoltà a trovare posto per la notte. Anche il mattino successivo non è stato dei migliori per la più agguerrita delle #Caporali, a causa della notte passata in bianco. A questo si sono aggiunte le critiche di Francesco per la sua lentezza, in contrasto con il fastidio che manifestava già la persona che li stava ospitando. Francesco e Antonella sono riusciti però a superare gli altri concorrenti durante il primo giorno, mentre Jill e Lauro si sono posizionati al terzo posto, recuperando di una posizione in seguito alla sfida con il caleidoscopio. La prova vantaggio ha confermato invece il primato di Antonella e Francesco, che non solo sono riusciti a vincere la gara di calcio, ma si sono anche sfidati per il bonus. Come sempre accade durante il mixaggio, solo la corsa successiva del compagno originario avrebbe decretato il vincitore effettivo: grazie a Lauro, Jill è riuscita a raggiungere Antonella prima che Rocco si riunisse a Francesco. L'ultimo giorno ha messo tuttavia in crisi l'equilibrio delle due #Caporali, a causa del buonismo della Cooper verso le #Clubber, acerrime nemiche della partner. Lauro invece ha dimostrato a Edoardo Manozzi perché aveva voluto avvantaggiare le #Caporali durante la prova vantaggio: riuscendo a conquistare la Cooper, ha evitato l'eliminazione al traguardo finale.

ANTONELLA ELIA E JILL COOPER: I DUE CARATTERI OPPOSTI CONTINUANO A SCONTRARSI

Quanto è avvenuto fra Antonella Elia e Jill Cooper nell'ultima tappa di Pechino Express 2017 è significativo. La coppia ha dimostrato fin dal suo arrivo nel programma una forte diversità fra le due parti, necessaria tuttavia perché si raggiungesse un buon equilibrio. Quest'ultimo tuttavia si rivela spesso precario, soprattutto ogni volta che Cooper dimostra di voler affrontare la gara con sportività e quindi non aggredendo le coppie rivali. L'ultimo attrito che abbiamo visto fra Antonella e Jill è infatti già avvenuto diverse settimane fa in occasione dell'ingresso dei #Compositori, che a causa dei loro modi scorretti si erano attirati subito l'antipatia della Elia. Questa volta l'agnello sacrificale è invece Valentina Peregorer, che agli occhi della rivale delle #Caporali ha cercato in qualche modo di agire con scorrettezza. Sembra che le scintille fra le due bionde non siano terminate con la fine dell'adventure game, dato che la #Clubber ha pubblicato una Stories significativa su Instagram contestando le parole dure che la Elia aveva diretto nei suoi confronti.

LE CAPORALI RIUSCIRANNO A SUPERARE LE DIFFICOLTÀ NELLA FINALE?

Antonella Elia potrebbe compromettere l'esito della gara per le #Caporali. Pechino Express 2017 è ormai giunta alla finale e questo vuol dire che tutti i Viaggiatori dovranno dare il massimo per non rimanere indietro. Le tre coppie rimaste dovranno fare di tutto per evitare di essere superate e la tensione che si è creata durante l'ultima puntata a causa della Elia di certo non agevolerà il lavoro della sua squadra. L'attrito diretto verso l'esterno ha influenzato infatti anche il rapporto fra la concorrente e Jill Cooper, che ancora una volta deve fare buon viso a cattivo gioco per non esplodere di rabbia. L'atteggiamento della trainer è sempre stato sportivo e leale nei confronti degli altri Viaggiatori, ma agli occhi della Elia è risultato spesso fintamente buonista. In realtà molti fan hanno notato una forte gelosia di Antonella nei confronti della sua partner ed un suo tentativo di attirare la sua attenzione in ogni modo. La Cooper riuscirà a superare questo momento negativo ed a spronare la Elia a combattere fino all'ultimo?

© Riproduzione Riservata.