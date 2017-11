BEAUTIFUL / Steffy ritorna dal viaggio di nozze e scopre che il padre non si è sposato (Anticipazioni)

Anticipazioni Beautiful, puntata 8 novembre: Steffy ritorna dal viaggio di nozze con Liam e apprende che Brooke e Ridge non si sono sposati come previsto.

08 novembre 2017

Beautiful

Le ultime puntate di Beautiful trasmesse su Canale 5 non sono mancate di emozioni per i fan degli Steam: la coppia, dopo il loro romantico matrimonio, è rimasta qualche giorno in più in Australia, decidendo di trascorrere una felice luna di miele lontana dai soliti problemi familiari. Ma al loro ritorno a Los Angeles Steffy e Liam si troveranno davanti ad una vera delusione. La sposa aveva creduto che Ridge e Brooke avessero seguito il suo esempio, celebrando le nozze prima del ritorno a casa ma le cose sono andate diversamente, come ben sappiamo. Sorpresa per quanto accaduto, Steffy si dirà certa che sia accaduto qualcosa di grave per spingere la coppia a cambiare idea. Ogni richiesta di spiegazioni però resterà priva di conseguenze: come già avvenuto durante l'interrogatorio di Eric e R.J., i due ormai ex fidanzati non avranno nessuna intenzione di chiarire le cause del loro passo indietro, limitandosi a qualche scusa priva di senso. Le ragioni saranno ovvie per i telespettatori: ma quanto ancora questo segreto potrà restare tale?

Beautiful: il ritorno di Steffy, i dubbi di Zende

Insieme alle vicende relative al mancato matrimonio australiano di Brooke e Ridge, nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio continueranno a tenere banco i dubbi relativi alle Spectra. Sally e Coco sono diventate una presenza costante nella vita di Thomas e R.J. che non sembrano curarsi del passato della loro famiglia. A dubitare di loro sarà soprattutto Zende che cercherà di mettere in allarme i suoi due cugini, letteralmente conquistati dal fascino delle due sorelle. Secondo il figlio di Kristen, il passato della Spectra Fashions non potrà essere dimenticato e sarà meglio tenere gli occhi aperti soprattutto in merito al lavoro da stagista di Coco. Quest'ultima infatti potrebbe rubare importanti informazioni dalla Forrester Creations, riportandole alla famiglia proprio come accadeva in passato da parte della indimenticabile prozia Sally Senior. Per il momento però le parole di Zende resteranno prive di conseguenze: Thomas e R.J. saranno talmente presi dalle due affascinanti Spectra da non badare ai pericoli che corre la loro famiglia. E molto presto potrebbero essere chiamati ad affrontare una brutta delusione.

