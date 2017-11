BELEN RODRIGUEZ/ È crisi con Andrea Iannone? Le voci cancellate da un romantico weekend sul Lago di Garda

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in crisi? La coppia spazza via le voci e trascorre un romantico weekend insieme in un resort del Lago di Garda (foto).

08 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono di nuovo in crisi? La voce è stata diffusa qualche giorno fa dal settimanale Spy, secondo il quale la coppia più chiacchierata dell'estate avrebbe attraversato un nuovo periodo di difficoltà. La totale assenza nei social network oltre che la mancanza del pilota al compleanno del suocero Gustavo avevano lanciato più di qualche perplessità sulla questo amore, nato e cresciuto costantemente sotto i riflettori. Ad aggiungere benzina sul fuoco era arrivato anche il rifiuto della modella di cominciare la convivenza con Iannone in uno di quegli splendidi appartamenti che entrambi avevano visionato a Milano. E mentre c'era già chi sosteneva che Stefano De Martino fosse pronto a colpire ancora, tentanto la via del ritorno di fiamma con l'ex moglie, ecco che oggi arrivano in edicola i nuovi scatti del settimanale Chi, da sempre molto ben informato sui movimenti di Belen e Andrea Iannone (clicca qui per vederli)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: le foto spazzano via le voci di crisi

Nel numero di Chi oggi in edicola, Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati fotografati mentre si trovano in un resort nei pressi del Lago di Garda dove trascorrono una piacevole giornata lontana dai clamori di Milano. La coppia è seduta su di un lettino e lei accarezza il viso del fidanzato, che chiude gli occhi per godersi il momento romantico. Tutto sembra andare per il meglio, spazzando via in pochi istanti le recenti voci di crisi diffuse sul web. Il pilota della Suzuki era infatti rimasto lontano dalla showgirl argentina per qualche settimana a causa dei suoi impegni lavorativi mentre la stessa Belen aveva il suo bel da fare tra apparizioni al Grande Fratello Vip 2 e la conduzione a Tu si que vales. In attesa di scoprire se davvero l'amore prosegue per il meglio, come traspare dalle immagini di Chi, la Rodriguez continua a dedicarsi ampiamente alle sorti dei fratelli Jeremias e Cecila all'interno del talent show di Canale 5. Questa settimana sarà attesa da una nuova prova importante, considerando che Jere si trova nuovamente in nomination. E non manca chi si dice certo che il televoto sia truccato...

© Riproduzione Riservata.