CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni puntata 8 novembre: i casi Rapposelli e Garramon

Chi l'ha visto? va in onda questa sera, mercoledì 8 novembre, su Rai 3. Al centro della puntata, condotta da Federica Sciarelli, i casi Rapposelli e Garramon.

08 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto?

Questa sera, mercoledì 8 novembre, alle 21.15 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, condotto da Federica Sciarelli. In studio si parlerà della scomparsa di Renata Rapposelli. La pittrice anconetana è scomparsa lo scorso 9 ottobre. La donna era andata a Giulianova in treno per incontrare il figlio Simone e il suo ex marito Giuseppe che racconta di averla riaccompagnata in macchina nelle Marche ma, a causa di un litigio per motivi economici, l’aveva lasciata per strada a qualche chilometro da Loreto. Lunedì è stata ascoltata dai carabinieri Maria Chiara Santoleri, la figlia 28enne di Renata, che a differenza del padre e del fratello aveva un buon rapporto con la madre: “È molto provata, non vuole parlare con i giornalisti ma riferirà tutto quello che sa ai carabinieri”, ha detto un amico della figlia al Resto del Carlino. Al momento Simone e Giuseppe Santoleri sono indagati per omicidio in concorso e occultamento di cadavere.

L'ARRESTO DI MARCO ACCETTI

A Chi l’ha visto? si parlerà anche dell’arresto a Roma di Marco Accetti, l’uomo che ha ucciso il piccolo Josè Garramon e che si era autoaccusato del rapimento di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Accetti, il fotografo romano, è stato per evasione: pur trovandosi ai domiciliari, a causa di un residuo di pena ancora da scontare, si era allontanato dalla sua abitazione. A 24 ore dalla notizia dell’arresto di Marco Accetti, Maria Laura Bulanti - la mamma di Josè Garramon - ha annunciato che la battaglia legale per la morte del figlio (nel dicembre 1983) è arrivata a Strasburgo. Il ricorso di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo è stato considerato “ricevibile” e dovrebbe essere presto esaminato nel merito: “Voglio la verità e l’avrò, lo giuro. Visto che la giustizia italiana non ha saputo accertare ciò che accadde in pineta e perché mio figlio era finito lì allora sarà la giustizia europea a chiarirlo. Io non mollo…”, ha detto la donna al Corriere della sera.

© Riproduzione Riservata.