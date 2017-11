COME AMMAZZARE IL CAPO 2/ Su Italia 1 il film con Jason Bateman (oggi, 8 novembre 2017)

Come ammazzare il capo 2, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 8 novembre 2017. Nel cast: Jason Bateman, Jason Sudeikis e Charlie Day. Il dettaglio della trama.

08 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST JASON BATEMAN

Il film Come ammazzare il capo 2 va in onda su Italia 1 oggi, mercoeldì 8 novembre 2017, alle ore 23.25. Una pellicola comica che è stata diretta e scritta da Sean Anders nel 2014 ed è stata interpretata da Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day, Jennifer Aniston, Chris Pine e Christoph Waltz. Si tratta del sequel di Come ammazzare il capo... e vivere felici, il film del 2011 diretto da Seth Gordon. Jason Bateman, che interpreta Nick Hendricks, è un noto attore comico e produttore cinematografico. Dal pubblico è ricordato principalmente per le sue apparizioni in film come Regali da uno sconosciuto - The Gift, This Is Where I Leave You, 7 giorni per cambiare e Due cuori e una provetta. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COME AMMAZZARE IL CAPO 2, LA TRAMA DEL FILM

Nick, Kurt e Dale, un trio di inseparabili amici, hanno deciso di avviare una un'attività tutta loro. Il loro piano è quello di realizzare e vendere un apparecchio da inserire in doccia. Il progetto imprenditoriale riesce ad attirare l'attenzione del noto magnate milionario Bert Hanson, che decide di finanziare la loro idea acquistando 100 mila accessori per doccia. Per riuscire a portare a termine un ordine cosi importante i tre sono costretti a contrarre diversi debiti, anticipando i costi di produzione. Quando ormai è troppo tardi, il trio scopre le vere intenzione di Hanson. Quest'ultimo decide di ritirare l'ordine con il solo scopo di costringere Nick, Kurt e Dale a cedergli l'attività ad un costo irrisorio ed esportare la produzione del prodotto in Cina. I tre sono disperati e per riuscire a ripagare i loro debiti escogitano un piano drastico che prevede il rapimento di Rex, figlio di Bert Hanson. In cambio della liberazione del giovane, i tre decidono di chiedere un riscatto di 500mila dollari. Il piano non va a buon fine ma per loro fortuna, Rex decide di dare loro una mano, appoggiando la loro idea del rapimento. Assieme decidono di alzare la somma necessaria per il riscatto a 5 milioni di dollari. Quando i tre si accingono ad incontrare Bert per farsi consegnare il riscatto, però, Rex uccide suo padre. Il piano del giovane era semplicemente quello di appropriarsi dei soldi di Bert per poi fare ricadere la colpa dell'omicidio sullo sfortunato trio.

