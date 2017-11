Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser/ Primi dubbi in arrivo? Lei piange per Francesco Monte (GF Vip )

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno attraversando la prima crisi di coppia? Lei piange per Francesco Monte nella casa del Grande Fratello Vip parlando con il fratello Jeremias.

08 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a viversi ma il fantasma di Francesco Monte continua ad essere presente tra i due innamorati del Grande Fratello Vip. L’argentina, nonostante sia felice della scelta fatta e sia serena accanto ad Ignazio, non riesce a non pensare a Francesco Monte e a quello che è accaduto tra loro. Accanto all’ex tronista, Cecilia ha vissuto quattro anni meravigliosi e, quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, non avrebbe mai immaginato di poter mettere tutto in discussione. L’incontro con Ignazio, però, ha cambiato tutto. Insieme al sexy ciclista, Cecilia si sente amata, protetta e felice. I due trascorrono le loro giornate tra baci e coccole e immaginano quella che sarà la loro vita fuori. La Rodriguez, però, non ha ancora totalmente dimenticato Francesco Monte di cui conserva ancora la foto che ha fatto già arrabbiare inizialmente Ignazio Moser. Nelle scorse ore, così, approfittando dell’assenza del ciclista, Cecilia si è lasciata andare ad un nuovo sfogo non riuscendo a trattenere le lacrime.

I DUBBI DI CECILIA RODRIGUEZ

In un momento di debolezza, Cecilia Rodriguez ripensa alla situazione con Francesco Monte. Dopo più di una settimana dal confronto, l’argentina sente di essere stata troppo precipitosa con l’ex fidanzata e si dice sicura che non otterrà mai il suo perdono. “Mi interessa quello che pensa Fra e la sua famiglia. Non mi capirà mai, non mi perdonerà mai. Questa volta è difficile, troppo presto, lui non mi ha fatto nulla, le altre relazioni sono finite perché mi avevano fatto del male, Fra non mi ha fatto niente. Avevo immaginato tanto la vita con lui” – dice al fratello Jeremias che cerca di tirarle su il morale – “ce la farà, ha superato cose peggiori, nessuno muore per amore. Quando si ama, si capisce anche questo. Fa anche questo parte dell'amore". I dubbi nella testa di Cecilia, dunque, sono ancora tanti. Come reagirà Ignazio quando lo scoprirà?

© Riproduzione Riservata.