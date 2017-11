Clarissa Marchese/ Video Le Iene: anche la tronista vittima del Weinstein italiano?

Clarissa Marchese ha detto no al Weinstein italiano? A Le Iene la rivelazione dell'ex tronista di Uomini e donne che sconvolge i fan del programma. Ecco il video delle sue dichiarazioni

08 novembre 2017 - agg. 08 novembre 2017, 13.09 Hedda Hopper

Clarissa Marchese, Uomini e donne

Il caso Weinstein è scoppiato ormai lo scorso mese e tiene ancora banco negli Usa ma anche nel nostro Paese dove si moltiplicano le rivelazioni riguardo ad un regista italiano (o forse più di uno) con lo stesso vizietto ovvero quello di provarci con le malcapitate papabili attrici. Il caso Weinstein sembra aver aperto un vaso di Pandora senza fine e, in questo senso, non ha aiutato un altro caso scoppiato nei giorni scorsi, ovvero quello relativo alle molestie messe in atto dal famoso Kevin Spacey, e in Italia? Dopo le accuse di Miriana Trevisan a Giuseppe Tornatore, che si è detto estraneo ai fatti, arrivano quelle di Clarissa Marchese, e non solo, nella nuova puntata de Le Iene andata in onda ieri sera.

LE RIVELAZIONI DI CLARISSA MARCHESE

Le Iene hanno ormai chiamato questo presunto orco il Weinstein italiano e Clarissa Marchese non solo è riuscita a raccontare quello che è successo tramite email ma poi ci ha messo anche la faccia tramite una videochiamata. La tronista ha raccontato di forti pressioni e molestie da parte di una persona influente che voleva usare la sua posizione per riuscire a portarla a letto. Secondo il suo racconto, Clarissa è riuscita a dire di no ma altre colleghe/donne potrebbero non aver avuto la stessa forza. Il pubblico continua ad assistere a questa mole di denunce (almeno televisive) e di racconti, ma non sarebbe il caso di fare il nome di questo orco e scoprire cosa è successo davvero? Clicca qui per vedere il video del momento disponibile dal minuto 50 in poi.

