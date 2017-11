Corinne Clery / Senza mutande dopo il GF Vip: Angelo Costabile, "Anch'io sono senza!" (Pomeriggio 5)

Corinne Clery, senza mutande al GF Vip 2? Parla Angelo Costabile da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5 e smentisce l'accaduto, ecco cosa è succcesso lunedì sera su Canale 5.

08 novembre 2017 - agg. 08 novembre 2017, 18.25 Valentina Gambino

Corinne Clery senza mutande al GF Vip: una bufala?

Angelo Costabile ospite da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5, ha svelato il mistero che si nasconde dietro la mancanza di mutande di Corinne Clery durante l'eliminazione della scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Barbara d'Urso ha mandato in onda lo sfogo di Corinne con Cristiano Malgioglio dentro la Casa. L'attrice si lamentava dello scarso dialogo tra lei e il fidanzato Angelo Costabile, troppo attaccato al telefonino. Il 38enne afferma di giocare in borsa, facendo le scommesse online. “Era un gioco che mi faceva guadagnare tanto perché capisco di calcio...”. “Io non ho parole!”, afferma la d'Urso e secondo lei Corinne sta saltando sulla sedia. Costabile confessa di avere smesso perché aveva perso la cognizione del tempo: “Stava diventando una malattia”. “C'era un periodo che non avevamo dialogo... non facevamo l'amore da un po' di tempo”, confessa ancora Angelo. “C'era contrasto e non trovavamo un equilibrio”. Roberto Alessi poi confessa che anche Angelo è sprovvisto di biancheria intima perché di notte non ha più ritrovato gli slip dopo un focoso incontro con la sua compagna: “Fagli vedere! Questa è cronaca...” afferma il direttore di Novella 2000. “Non le ho più trovate – afferma Angelo – ho girato stamattina, ma niente!”. Usciti dal Grande Fratello Vip, i due hanno ritrovato la propria intimità a casa di Corinne e svegliandosi per tornare nell'abitazione di Costabile, il giovane si è trovato senza le mutande: questo in sintesi, il riassunto dell'intera questione. (Aggiornamento Valentina Gambino)

Corinne Clery prima il bagno nuda e poi via le mutande!

Corinne Clery nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip è stata eliminata. La francese, prima di uscire dalla Casa più spiata d'Italia, ha dato modo di farsi ricordare per un divertentissimo siparietto televisivo che ha strappato più di un sorriso. La donna infatti, mettendo da parte tutte le inibizioni, si è divincolata dal costume da bagno che portava sotto il vestito uscendo dal gioco senza nulla sotto, comprese le mutande. Prima di uscire definitivamente dalla porta rossa, Ilary Blasi l'ha invitata a recuperare i suoi indumenti intimi per raggiungere lo studio e così, Raffaello Tonon si è prontamente avvicinato verso la stanza da letto per recuperare un paio di slip che ha subito “nascosto” tra il reggiseno. Proprio durante le sue settimane di gioco, la Clery aveva già dato “scandalo” per avere fatto un bagno in piscina con Daniele Bossari e Luca Onestini completamente nuda. Quest'oggi da Barbara d'Urso, nel corso di Pomeriggio 5 sarà presente il fidanzato di lei, Angelo Costabile che, in base alle anticipazioni della conduttrice, dovrebbe smentire la mancanza di biancheria intima della sua fidanzata.

Corinne Clery senza mutande al GF Vip: una bufala? Parla il fidanzato

Nel frattempo Corinne Clery, intervistata da Blogo ha affermato di non curarsi di chi l'ha criticata per aver fatto il bagno nuda: "Non mi riguarda, sono problemi loro. Non si può piacere a tutti... Certamente è stato un gesto giocoso, goliardico. Di quello che dicono i bacchettoni non me ne frega niente. Faccio quello che mi pare e l'intento giocoso penso si sia visto". Poi di seguito, l'attrice ha parlato anche di Serena Grandi. Le due infatti, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, hanno avuto modo di riappacificarsi: “Serena mi ha attaccato per tanti anni dicendo cose non vere, però se mi chiedi scusa ti perdono. Poi non saremo migliori amiche, ma sicuramente ci parleremo. Io questo l'ho fatto per Edoardo, che non c'entrava niente ed è unica vittima di tutto questo. Mi ha già scritto stamattina, gli ho risposto con un cuore e lo vedrò presto. Questo mi interessava e Serena ha capito. Il passato non è che si dimentica di colpo, ma nella vita si va avanti”. A questo punto, siamo curiosi di scoprire cosa rivelerà Angelo Costabile in diretta da Barbara d'Urso.

