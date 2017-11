ED WESTWICK ACCUSATO DI MOLESTIE / L'attrice Kristina Cohen: "Ho sepolto dolore e senso di colpa"

Cresce la lista di uomini del cinema e dello spettacolo accusati di molestie. Tra di loro anche l'attore Ed Westwick, star di Gossip Girl, che avrebbe abusato di Krsitina Cohen.

08 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Ed Westwick

Il caso Weinstein ha scatenato un gran polverone ad Hollywood e in generale nel dorato mondo del cinema e dello spettacolo. Sulla scia delle accuse di stupro e molestie ai danni del famoso e potente produttore americano, molti attori e personaggi televisivi hanno trovato il coraggio di denunciare anche a distanza una pratica diffusa e per certi aspetti conosciuta da tutti. È così che nei giorni scorsi, volti noti hanno dovuto fare i conti con dichiarazioni pubbliche di chi in passato ha avuto con loro delle brutte avventure: è questo ad esempio il caso di Kevin Spacey che, dopo le accuse di Anthony Rapp, ha dovuto affrontare una decina di accuse, tali da obbligare il colosso Netflix a chiudere ogni rapporto lavorativo con lui. Ma anche Ed Westwick si è trovato a fare i conti con le sue azioni di qualche anno prima, raccontate nel suo profilo Facebook dalla collega Kristina Cohen.

Ed Westwick accusato di molestie

L'attrice Kristina Cohen ha accusato Ed Westwick, divo conosciuto per la sua interpretazione in Gossip Girl, di avere abusato di lei circa tre anni prima. Secondo quanto da lei raccontato, era stata invitata a casa di Westwick insieme ad un produttore ed entrambi le avevano proposto un rapporto a tre, che l'attrice aveva rifiutato. Quella notte era rimasta a dormire nella camera degli ospiti dell'abitazione dove aveva fatto irruzione Ed senza il suo permesso. Ecco di seguito il lungo post da lei pubblicato su Facebook: "Lo scorso mese è stato davvero difficile per me (...) Anch'io, come molte altre donne, sono stata vittima di un abuso sessuale in passato, tre anni fa. Era un periodo molto buio della mia vita. Mia madre stava morendo di cancro e io non ho avuto il supporto e il tempo per elaborare il lutto del mio stupro. Ho sepolto dolore e senso di colpa".

