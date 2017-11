GIUSY BUSCEMI È INCINTA / Dopo le foto del pancino la conferma: "Sto vivendo una fase delicata"

Giusy Buscemi, protagonista de "Il Paradiso delle Signore", è in attesa del suo primo figlio. La conferma è arrivata nelle ultime ore con una dichiarazione...

08 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Giusy Buscemi e suo marito, il regista Jan Michelini

Secondo i rumors delle ultime ore Giusy Buscemi, amatissimo volto de Il Paradiso delle Signore, è incinta. A darne notizia il settimanale Diva e Donna, che qualche settimana fa, con una serie di scatti, ha pizzicato l'attrice a spasso per le vie di Roma mentre un pancino sospetto faceva bella mostra di sé. Look sbarazzino, maglia a righe e blue jeans per lei, che ha sfoggiato una silhouette che ha sollevato sin da subito molti sospetti. "Sì, sto vivendo una fase delicata, ma preferisco non dire altro", ha rivelato di recente l'attrice al settimanale Di Più, confermando la sua gravidanza ma evidenziando, soprattutto, la volontà di mantenere il riserbo. L'ex Miss Italia, svestiti solo poche ore fa i panni della venere del Paradiso, si prepara quindi a dare il via a una nuova avventura, che la vedrà alle prese con la sua prima maternità per dare vita a quella famiglia numerosa tanto desiderata.

IL MATRIMONIO CON JAN MICHELINI

Sembra essere ormai ufficiale, Giusy Buscemi e suo marito, il regista Jan Michelini aspettano un bambino. La coppia si è unita in matrimonio lo scorso maggio a Roma con rito religioso, un passo che l'attrice, sulle pagine di Gioia, ha definito "imprescindibile". L'ex Miss Italia, infatti, per le sue nozze ha scelto di rispettare la tradizione, e ha fatto il suo ingresso in chiesa con l'abito bianco, accompagnata come consuetudine da suo padre. Giusy Buscemi e Jan Michelini, quattordici anni di differenza, stanno insieme insieme dal 2015, un amore distante dal chiacchiericcio del gossip, culminato, pochi mesi fa, con il matrimonio: "La molla è stata il desiderio di fare scelte grandi proprio da giovane: la giovinezza è l'età delle grandi ambizioni, dei grandi sogni, degli alti ideali - ha ammesso Giusy Buscemi in un'intervista rilasciata a Gioia.it - Inoltre non volevo aspettare un'età troppo matura per promettermi a un'altra persona".

