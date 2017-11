Gigi Buffon e Ilaria D'Amico/ Matrimonio nel 2018: arriva la conferma sulle nozze imminenti

08 novembre 2017 Silvana Palazzo

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sposi (Foto: LaPresse)

Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico presto sposi: il portiere della Juventus e della Nazionale sta per convolare a nozze con la giornalista di Sky. La lieta notizia arriva dal settimanale Chi, che ha paparazzato la coppia al Parco del Valentino, a Torino, mentre passeggiavano con la loro famiglia allargata. Con loro infatti c'erano, insieme al piccolo Leopoldo Mattia, David Lee e Louise Thomas, nati dal precedente matrimonio di Buffon con Alena Seredova. La coppia, che appare innamorata e affiatata, dovrebbe sposarsi entro il prossimo anno. I rumors sono stati confermati dal settimanale a qualche settimana di distanza dalle voci che parlavano di un rinvio delle nozze per problemi burocratici relativi al divorzio tra il capitano bianconero e la modella ceca. La svolta sembra essere arrivata: i due sono già in possesso di tutti i documenti utili, infatti avrebbero già scelto la chiesa per la cerimonia, quella di Massa Carrara dove è stato battezzato anche il figlio Leopoldo Mattia.

BUFFON E D'AMICO SPOSI DOPO 4 ANNI DI FIDANZAMENTO

Il matrimonio tra Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico sarà celebrato sicuramente con rito civile, visto che il portiere della Juventus si era già sposato in chiesa con la modella ceca Alena Seredova. Dopo quattro anni di fidanzamento, la coppia Buffon - D'Amico è pronta a unirsi nel sacro vincolo del matrimonio. La loro relazione però non è stata semplice, soprattutto all'inizio, visto che nel 2011 Buffon era sposato. La Seredova scoprì dai giornali il tradimento del marito, un episodio che l'ha segnata e per il quale, si vocifera, abbia ritardato le pratiche per il divorzio. Ora comunque ha ritrovato la serenità, visto che dal 2015 si è legata ad Alessandro Nasi. A giovarne è la famiglia allargata, che sembra felice e contenta. Quindi l'anno 2018 dovrebbe essere quello della svolta per il tanto atteso matrimonio tra Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico. Staremo a vedere se andrà effettivamente così.

