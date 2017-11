Grande Fratello Vip 2017 / News dalla Casa, problemi per Giulia De Lellis: tutta colpa della nomination!

08 novembre 2017 Anna Montesano

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017

Un Grande Fratello Vip 2 molto movimentato quello di quest'anno. Tradimenti, nuove coppie, baci nascosti e tante polemiche e scontri in questa edizione del reality di Canale 5 che proprio nelle ultime ore vede tra i più chiacchierati Giulia De Lellis. Questa settimana la fidanzata di Andrea Damante affronterà la sua prima nomination. Assieme a Raffaello Tonon, Luca Onestini, Jeremias Rodriguez e Cristiano Malgioglio, Giulia infatti rischia di essere la prossima eliminata del GF Vip, e questo fuori ha messo subito in azione i suoi tantissimi fan. Sul web il suo fanclub, le sue "bimbe", si sono mobilitate per salvarla dalla possibile uscita, coalizzandosi con i fanclub di altri nominati per votare Cristiano Malgioglio. Una tattica di gioco che ben poco è piaciuta a Lisa Fusco, amica e grande fan del paroliere della Casa del Grande Fratello Vip, che in onda nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 ha annunciato la cosa con foga, sollevando un vero e proprio polverone.

SCOPPIA LO SCONTRO PER LE VOTAZIONI

Sul web si è così scatenato un forte scontro tra i fan della De Lellis e quelli di Malgioglio, molti dei quali hanno iniziato a segnalare la fanpage Facebook di Giulia. È proprio qui infatti che arriva il duro messaggio dello staff che cura la pagina della De Lellis: "Vi informiamo che ci stanno arrivando diverse segnalazioni da fan di Cristiano Malgiglio per far chiudere la PAGINA UFFICIALE DI GIULIA. Dietro a questa pagina ci sono quasi DUE ANNI di intenso lavoro e sacrificio e NON PERMETTEREMO A NESSUNO di buttarli al vento. Abbiamo TUTTI i nomi e i cognomi di queste persone e, se si dovesse verificare una situazione del genere sappiate che prenderemo i giusti provvedimenti. Tutti siamo liberi di esprimere la nostra preferenza,così come noi admin chiediamo di votare il concorrente che riteniamo più giusto. È un gioco e come tale bisogna prenderlo. Altrimenti se non si voleva essere votati.. Bè ci si poteva rimanere a casa propria!". Come si risolverà la vicenda? Lo scopriremo solo lunedì, quando sarà annunciato il nuovo eliminato della Casa del Grande Fratello Vip 2.

